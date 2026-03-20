Sono 42 anni che il Milan Club Busto Garolfo porta avanti una tradizione dedicata ai bambini del paese: la Pasqua Rossonera, un appuntamento che negli anni è diventato un momento atteso da tante famiglie e che continua a rinnovarsi mantenendo intatto lo spirito di festa e di condivisione, di allegria e di doni pasquali, distribuiti gratuitamente, con cui è nato, indipendentemente dalla squadra per cui si tifa.

Quarantaduesima Pasqua Rossonera a Busto Garolfo

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 21 nella Sala Civica della Biblioteca di Busto Garolfo, in via Magenta, 25, dove il Milan Club invita soci, amici, associazioni sportive locali con i loro piccoli atleti e simpatizzanti a partecipare alla 42ª edizione della Pasqua Rossonera. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il cuore grande di tutti i volontari del Milan Club.

Una tradizione che nel tempo ha accompagnato generazioni di bambini, offrendo ogni anno uno spettacolo e un momento di festa pensato proprio per i più piccoli.

Ospite della serata sarà il comico Didi Mazzilli, protagonista di uno spettacolo comico capace di coinvolgere il pubblico con ritmo, improvvisazione e momenti di grande divertimento. Mazzilli è un noto comico, performer, improvvisatore e mago italiano, celebre per le sue partecipazioni a programmi televisivi come Colorado Cafè su Italia 1, Master of Magic su Rai 2, Le Iene e Scherzi a Parte. La sua comicità unisce cabaret, arte di strada e magia, dando vita a uno spettacolo dinamico e imprevedibile che riesce sempre a trascinare il pubblico tra gag e situazioni esilaranti.

Dolci per tutti i bambini

Dopo lo spettacolo è previsto un rinfresco per i partecipanti e, come da tradizione, per i bambini ci sarà la distribuzione dei dolci pasquali, uno dei momenti più attesi della serata che da sempre caratterizza la Pasqua RossoNera.

«Questa iniziativa nasce tanti anni fa’ con un obiettivo semplice ma importante: regalare ai bambini di Busto Garolfo un momento di festa, di sorriso e di condivisione»., spiega Gianni Raimondi, presidente del Milan Club. «Nel tempo è diventata una tradizione che accompagna generazioni di famiglie. La continuità di questa manifestazione dimostra quanto sia forte il legame tra il nostro club, la comunità locale e le associazioni sportive. Ogni anno cerchiamo di rinnovare l’appuntamento mantenendo lo spirito originario: uno spettacolo per stare insieme e un gesto semplice ma significativo come la distribuzione dei dolci pasquali ai bambini. È un modo per trasmettere valori di amicizia, partecipazione e attenzione verso i più piccoli. Un ringraziamento va a tutti coloro che negli anni hanno reso possibile questa iniziativa: i soci del Milan Club, le istituzioni che ci sostengono, a partire dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e dal Comune. Grazie a questa collaborazione possiamo continuare a far vivere una tradizione che per noi rappresenta molto più di un evento: è un appuntamento che appartiene alla storia del nostro paese».

Il commento del presidente Scazzosi

Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sottolinea come «la Pasqua Rossonera rappresenti ormai una tradizione molto cara alla comunità di Busto Garolfo e, in particolare, ai bambini del paese che ogni anno attendono questo appuntamento con entusiasmo. Questa iniziativa dimostra come una festa possa trasformarsi nel tempo in un vero patrimonio della comunità quando è sostenuta da passione, continuità e spirito di servizio. Quando volontariato, pubblico e privato lavorano insieme si riescono a costruire iniziative che hanno un valore autentico per la comunità e che diventano appuntamenti attesi e partecipati. La Pasqua Rossonera è proprio uno di questi esempi: una festa che unisce spettacolo, sorrisi e tradizione e che dimostra quanto una comunità possa crescere quando associazioni, istituzioni e realtà economiche, come la nostra Bcc, camminano nella stessa direzione, questo è il vero spirito della cooperazione».

Appuntamento il 28 marzo alle 21 nella Sala Civica della Biblioteca di Busto Garolfo, per una festa che si rinnova da 42 anni. Vi aspettiamo alla Pasqua RossoNera.