Quaranta over 85 protagonisti del pranzo in Pro Loco

L’idea ha dato i frutti sperati. C’è soddisfazione per l’esito dell’iniziativa messa in campo nei giorni scorsi nella sede della Pro Loco di Casorezzo, che ha chiamato a raccolta una quarantina di persone over 85 per condividere un pranzo sociale di quelli che non si vedevano da tempo. E il risultato è stato quello di un debutto di successo che ha visto sedersi allo stesso tavolo cittadini che si erano persi di vista.

Presente anche il sindaco Giola all’evento che ha proposto un menù completo

Un’occasione che è servita a scambiarsi le «ultime» novità, ricordare il passato e rivolgere, al contempo, i migliori auspici alle generazioni future. Tra i commensali anche il sindaco Rosella Giola, che era accompagnata dalla madre che all’anagrafe risulta essere la più anziana del team dall’alto dei suoi 96 anni. E al centro del menù il risotto alla Milanese con salsiccia, il cotechino insieme al puré, quindi budino, panettone, caffè e, per alcuni, ammazza-caffè.

«Un’iniziativa che ha superato le nostre aspettative, tanto che i protagonisti di questo pranzo ci hanno chiesto di ripeterla anche negli anni a venire».

Un’occasione per riavvolgere il nastro sulla storia

Il comune denominatore di coloro che hanno mangiato assieme è stato indubbiamente la storia, quella che hanno vissuto sulla loro pelle e che ha coinciso con l’esperienza della Seconda guerra mondiale. A cui si sono aggiunte tutte quelle difficoltà superate nel quotidiano e che ora sono entrati a tutti gli effetti nel libro dei ricordi. «Sentire i racconti emersi al tavolo ci ha dato modo di riflettere sui mezzi, fortunati, di cui disponiamo oggi. Tale momento ha accresciuto il nostro senso civico e di responsabilità nei confronti della società», ha aggiunto il primo cittadino.

Il “grazie” dei partecipanti

Non sono mancati i dovuti ringraziamenti che sono stati indirizzati all’associazione organizzatrice, la Pro Loco appunto e alle famiglie, che hanno rivolto il proprio supporto per assicurare la presenza degli anziani.