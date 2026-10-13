Quaranta “Lady biker” in sella per la prevenzione

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Le due ruote protagoniste in tensostruttura a Castano Primo durante l’evento “Lady Biker – Mettiamo in moto la prevenzione” organizzato dall’Associazione “Cuore di Donna” con “Ergosfera”. In sella sono salite 40 donne, ma l’iniziativa in sé ha attirato oltre un centinaio di persone.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

L’evento con protagoniste le Lady biker

L’evento a scopo solidale ha avuto luogo nel fine settimana e si è aperto con il ritrovo alle 10 quando ha poi preso avvio il moto giro delle donne in sella alle moto. le lady biker appunto. Giro a cui ha poi fatto seguito il pranzo conviviale. Durante l’evento, quindi, spazio anche a band musicali, esposizione di auto americane e stand informativi. Il tutto finalizzato alla beneficenza. Infatti parte del ricavato di questa manifestazione verrà ora utilizzato da “Cuore di Donna” per promuovere percorsi di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori femminili insieme alle attività di screening.

Il commento degli organizzatori

“Tanto rosa, allegria, risate, buon cibo, bella musica, e tanti “rombi di moto e auto “ hanno reso spettacolare questa giornata iniziata con qualche nuvola all’arrivo di ladies e bikers. Una giornata che si è caratterizzata anche per la presenza di auto americane e stand. E i ringraziamenti da fare sono numerosi”, così Marzia Pinotti, volontaria e referente per l’associazione su Milano e provincia, ha tracciato il bilancio dell’iniziativa.

La missione della associazione