Quaranta “Lady biker” in sella per la prevenzione

Le due ruote protagoniste in tensostruttura a Castano Primo durante l’evento “Lady Biker – Mettiamo in moto la prevenzione” organizzato dall’Associazione “Cuore di Donna” con “Ergosfera”. In sella sono salite 40 donne, ma l’iniziativa in sé ha attirato oltre un centinaio di persone.
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L’evento con protagoniste le Lady biker
Il commento degli organizzatori
“Tanto rosa, allegria, risate, buon cibo, bella musica, e tanti “rombi di moto e auto “ hanno reso spettacolare questa giornata iniziata con qualche nuvola all’arrivo di ladies e bikers. Una giornata che si è caratterizzata anche per la presenza di auto americane e stand. E i ringraziamenti da fare sono numerosi”, così Marzia Pinotti, volontaria e referente per l’associazione su Milano e provincia, ha tracciato il bilancio dell’iniziativa.
La missione della associazione
“Il ricavato delle nostre iniziative serve per permettere alle donne del territorio di poter usufruire di eco mammaria e visita senologica gratuitamente, quindi tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno in caso di cure, come sacchette porta drenaggio, coverpic e altro ha continuato Marzia -. Effettuiamo anche donazioni più consistenti. Prova ne è la recente donazione che abbiamo effettuato al Comune di Vanzaghello per l’acquisto di un ecografo”.