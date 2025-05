Pulizia delle strade: in arrivo gli ausiliari della sosta

Nuovi divieti di sosta nelle giornate di pulizia strade e la presenza di ausiliari della sosta per far rispettare le nuove regole introdotte a Nerviano.

Nell’intento di rendere Nerviano più pulita ed accogliente, l’Amministrazione Comunale ha avviato una nuova e significativa iniziativa a supporto del servizio di spazzamento meccanizzato delle strade.

Con l’ordinanza sono stati istituiti nuovi divieti di sosta nelle giornate e negli orari indicati lungo le vie interessate dal servizio.

Questa misura ha come obiettivo quello di garantire un efficace intervento di pulizia delle strade permettendo alle spazzatrici di operare senza ostacoli.

"Una città pulita è sinonimo di qualità della vita, tutela ambientale e rispetto degli spazi comuni - fanno sapere dall'Amministrazione - A supporto di questa attività abbiamo previsto l’introduzione degli Ausiliari della Sosta incaricati di verificare il rispetto dei divieti nelle fasce orarie previste per la pulizia. Il loro compito non sarà soltanto sanzionatorio, ma anche di sensibilizzazione e supporto ai cittadini affinché ognuno possa contribuire al buon esito del progetto. Siamo perfettamente consapevoli che ogni cambiamento richiede tempo e adattamento. Per questo motivo, a partire dall'inizio di giugno, gli Ausiliari affiggeranno avvisi bonari sui veicoli in sosta vietata per informare e sensibilizzare la cittadinanza sul nuovo sistema. Le eventuali sanzioni partiranno solo da metà giugno in modo da garantire un periodo transitorio di comunicazione e preparazione. Confidiamo in un’ampia collaborazione certi che questo progetto porterà benefici concreti alla vivibilità della nostra Comunità".