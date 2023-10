Pulizia dei boschi, spunta anche un candeliere rubato in chiesa

Villa Cortese raddoppia la tradizionale giornata di pulizia dei boschi.

Anche un candeliere con le offerte tra i rifiuti raccolti dai volontari

Sulla spinta delle diverse richieste arrivate dai cittadini maggiormente attivi, l'Amministrazione comunale ha scelto di inserire un altro appuntamento dedicato al verde pubblico. Dopo il tradizionale appuntamento di marzo, quindi, l'assessorato all'Ambiente guidato dal vicesindaco Luigi Lamera ha organizzato una pulizia boschi autunnale con la consueta collaborazione di agricoltori, imprese locali e la locale sezione della Protezione civile che hanno messo a disposizione i mezzi. Una trentina i volontari che domenica 8 ottobre hanno ripulito i boschi villacortesini da sporcizie di vario tipo che i soliti incivili abbandonano lungo i filari e strade vicinali. Tanti i rifiuti rinvenuti, tra cui bottiglie di vetro, cartoni di pizze e fast food, cartacce, addirittura pannolini, e ovviamente i resti di lavori edili come cumuli di catrame da rivestimento, inerti e altro ancora. Ma il ritrovamento più particolare di questo ottobre è stata un candeliere con raccolta offerte, evidentemente rubato in qualche chiesa della zona (ma non quella del paese).

Il sindaco: "Dove c'è già sporcizia, nuova sporcizia si accumula"

Il sindaco Alessandro Barlocco commenta:

"Ringrazio tutti involontari presenti, un bel gruppetto formato da persone di tutte le età. E' sempre bello vedere bambini e adulti lavorare insieme per mantenere puliti i nostri boschi. Rispetto alle volte scorse la sporcizia era minore, segno che continuando a organizzare con regolarità la pulizia (e da quest'anno con un doppio appuntamento) le aree si mantengono più pulite. Dove c'è già sporcizia, nuova sporcizia si accumula, quasi che gli incivili si sentono autorizzati ad ampliare le varie discariche abusive. Presidiando e pulendo costantemente questo rischio si riduce".

L'assessore Lamera: "Controlli con la Prociv e nuova fototrappola"

Soddisfatto anche l'assessore Lamera:

"Positive anche l'esperienza delle perlustrazioni di controllo da parte di Protezione civile e Amministrazione e il posizionamento di una nuova fototrappola in una zona che era presa molto di mira dagli incivili".