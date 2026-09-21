Volontariato ambientale

Puliamo il Mondo, raccolti 4.200 mozziconi al Parco Arcadia

Una trentina di persone, tra cui alcuni bambini, hanno ripulito l’area verde nel corso dell'iniziativa promossa dal Comune con Bareggio Pulita.

Puliamo il Mondo, raccolti 4.200 mozziconi al Parco Arcadia

Bareggio ·

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Quattromiladuecento mozziconi di sigaretta raccolti in una sola mattinata, oltre a cinque sacchi di rifiuti di vario genere. È il bilancio dell’iniziativa Puliamo il Mondo andata in scena ieri, domenica 20 settembre, a Bareggio.

Puliamo il Mondo, raccolti 4.200 mozziconi di sigaretta

Una trentina i volontari, tra cui alcuni bambini, che si sono dati appuntamento al Parco Arcadia per una giornata dedicata alla pulizia degli spazi pubblici. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Bareggio in collaborazione con l’associazione Bareggio Pulita, con i volontari impegnati in particolare nella raccolta dei mozziconi abbandonati nell’area verde. Un numero significativo, che riporta l’attenzione su un tipo di rifiuto spesso considerato piccolo e poco rilevante, ma che può avere conseguenze sull’ambiente.

«Un piccolo rifiuto, ma un impatto tutt’altro che trascurabile»

Matteo Vai, vicepresidente di Bareggio Pulita, spiega:

«Quello che può sembrare un piccolo rifiuto, infatti, ha un impatto ambientale tutt’altro che trascurabile. I filtri delle sigarette sono costituiti principalmente da acetato di cellulosa, una forma di plastica, e non si biodegradano rapidamente. Abbandonati nell’ambiente, possono frammentarsi in microplastiche e rilasciare nel terreno e nelle acque diverse sostanze chimiche, tra cui residui di catrame e idrocarburi cancerogeni. I mozziconi contribuiscono così all’inquinamento del suolo e delle acque e rappresentano un rischio per gli organismi e gli ecosistemi».

 

Puliamo il Mondo, raccolti 4.200 mozziconi al Parco Arcadia

 

Anche le sigarette elettroniche tra i rifiuti

All’abbandono dei mozziconi si aggiunge quello, sempre più frequente, delle sigarette elettroniche e dei dispositivi usa e getta. Si tratta di rifiuti che possono contenere batterie, componenti elettronici, plastiche e residui di sostanze e che, proprio per la loro composizione, richiedono particolare attenzione nel corretto smaltimento.

«Gli spazi pubblici sono di tutti»

Il Comune ha ringraziato i volontari che hanno partecipato alla mattinata e l’associazione Bareggio Pulita per la collaborazione. Il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati dichiara:

«Il nostro ringraziamento va all’associazione Bareggio Pulita e a tutti coloro che hanno scelto di dedicare una mattina alla nostra comunità. Attraverso un gesto concreto come quello di raccogliere un rifiuto si trasmette un messaggio importante: gli spazi pubblici sono di tutti e il loro decoro dipende anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi».

«Ciò che lasciamo per terra non scompare»

A chiudere è il sindaco Linda Colombo, che richiama proprio il dato dei 4.200 mozziconi raccolti al Parco Arcadia:

«Ci auguriamo che il lavoro fatto possa essere un esempio e, soprattutto, che quei 4.200 mozziconi possano diventare un monito per tutti: ciò che lasciamo per terra non scompare, ma resta nell’ambiente e incide sulla qualità dei luoghi che viviamo ogni giorno».

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