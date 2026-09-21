Puliamo il Mondo, raccolti 4.200 mozziconi al Parco Arcadia

Quattromiladuecento mozziconi di sigaretta raccolti in una sola mattinata, oltre a cinque sacchi di rifiuti di vario genere. È il bilancio dell’iniziativa Puliamo il Mondo andata in scena ieri, domenica 20 settembre, a Bareggio.

Puliamo il Mondo, raccolti 4.200 mozziconi di sigaretta

Una trentina i volontari, tra cui alcuni bambini, che si sono dati appuntamento al Parco Arcadia per una giornata dedicata alla pulizia degli spazi pubblici. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Bareggio in collaborazione con l’associazione Bareggio Pulita, con i volontari impegnati in particolare nella raccolta dei mozziconi abbandonati nell’area verde. Un numero significativo, che riporta l’attenzione su un tipo di rifiuto spesso considerato piccolo e poco rilevante, ma che può avere conseguenze sull’ambiente.

«Un piccolo rifiuto, ma un impatto tutt’altro che trascurabile»

Matteo Vai, vicepresidente di Bareggio Pulita, spiega:

«Quello che può sembrare un piccolo rifiuto, infatti, ha un impatto ambientale tutt’altro che trascurabile. I filtri delle sigarette sono costituiti principalmente da acetato di cellulosa, una forma di plastica, e non si biodegradano rapidamente. Abbandonati nell’ambiente, possono frammentarsi in microplastiche e rilasciare nel terreno e nelle acque diverse sostanze chimiche, tra cui residui di catrame e idrocarburi cancerogeni. I mozziconi contribuiscono così all’inquinamento del suolo e delle acque e rappresentano un rischio per gli organismi e gli ecosistemi».

Anche le sigarette elettroniche tra i rifiuti

All’abbandono dei mozziconi si aggiunge quello, sempre più frequente, delle sigarette elettroniche e dei dispositivi usa e getta. Si tratta di rifiuti che possono contenere batterie, componenti elettronici, plastiche e residui di sostanze e che, proprio per la loro composizione, richiedono particolare attenzione nel corretto smaltimento.

«Gli spazi pubblici sono di tutti»

Il Comune ha ringraziato i volontari che hanno partecipato alla mattinata e l’associazione Bareggio Pulita per la collaborazione. Il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati dichiara:

«Il nostro ringraziamento va all’associazione Bareggio Pulita e a tutti coloro che hanno scelto di dedicare una mattina alla nostra comunità. Attraverso un gesto concreto come quello di raccogliere un rifiuto si trasmette un messaggio importante: gli spazi pubblici sono di tutti e il loro decoro dipende anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi».

«Ciò che lasciamo per terra non scompare»

A chiudere è il sindaco Linda Colombo, che richiama proprio il dato dei 4.200 mozziconi raccolti al Parco Arcadia:

«Ci auguriamo che il lavoro fatto possa essere un esempio e, soprattutto, che quei 4.200 mozziconi possano diventare un monito per tutti: ciò che lasciamo per terra non scompare, ma resta nell’ambiente e incide sulla qualità dei luoghi che viviamo ogni giorno».