“Puliamo il mondo”: per sensibilizzare le nuove generazioni

Ambiente

L’assessore Bertani si auspica la massiccia partecipazione delle scuole e dei giovani

Il Comune di Abbiategrasso aderirà all’iniziativa nazionale promossa da Legambiente “Puliamo il Mondo”: ad annunciarlo l’assessore Valter Bertani, delegato all’Ecologia, che ieri, lunedì 28 luglio, nel corso di una conferenza stampa ha fornito i primi dettagli rispetto alla giornata che sarà il prossimo 21 settembre.

Patrimonio verde osservato speciale

L’assessore durante l’incontro ha spiegato anche la situazione del patrimonio verde della città messo a dura prova dal cambiamento climatico, che necessità di interventi anche di natura urgente per questioni di sicurezza, come ad esempio tre piante di grosse dimensioni all’Allea che dovranno essere abbattute perché pericolose.

“Sono molto dispiaciuto ma la sicurezza dei cittadini ha la priorità – afferma l’assessore – Non possiamo rischiare i tre alberi sono in una posizione strategica vicini alla stazione in un’area molto frequentate , se una forte perturbazione dovesse interessare il nostro territorio con forti venti potrebbe mettere in discussione la loro stabilità. Questa è la priorità, poi le altre analizzate dall’agronomo saranno prese in carico con più calma. Tutte saranno sotituite con nuove piantumazioni in autunno” .

“Puliamo il mondo” 2025

In merito alla giornata ecologica , che si terrà domenica 21 settembre, ha aggiunto :

“Puliamo il Mondo rappresenta un appuntamento consolidato che vuole sensibilizzare la cittadinanza tutta rispetto ai problemi ambientali e di pulizia della città – ha detto Bertani – per questo desideriamo una partecipazione massiccia, in particolare delle scuole, delle associazioni e di tutti quei gruppi che hanno a cuore la cura del nostro territorio. Ai partecioanti sarà fornito un kit per effettuare la pulizia. Spero che questo tipo di iniziativa abbia lo scopo di incentivare e promuovere la raccolta differenziata , diffondere una cultura dell’ambiente pulito, curato e del decoro urbano soprattutto sulla nuove generazioni. Ringraziamo anticipatamente Amaga e il Parco del Ticino per il supporto nel sostenere l’iniziativa ”.

Ecco come di svilupperà la giornata di domenica 21 settembre: ritrovo alle 9 allo stadio Invernizzi e, da lì, i gruppi formati si sposteranno lungo tutta la fascia esterna che circonda la città per terminare la giornata , verso le 12 , in un clima di convivialità alla Cappelletta, dove i volontari prepareranno una spaghettata per tutti.