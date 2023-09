"Puliamo il Mondo" fa tappa anche ad Arese con grande partecipazione dei cittadini.

Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge. E non potevano mancare di certo anche i cittadini di Arese. Domenica 24 settembre infatti, in molti hanno partecipato alla Giornata "Puliamo il Mondo": il più grande appuntamento collettivo di volontariato ambientale promosso a livello nazionale da Legambiente.

Tra i tanti cittadini, coordinata dal Comune di Arese e alla quale hanno partecipato diverse Associazioni, anche il Gruppo Ambientalisti Volontari - Arese.

"Un ringraziamento a tutti i volontari e le associazioni che con il loro lavoro hanno ripulito alcune zone del nostro comune" ha detto l'Amministrazione comunale.

I volontari aresini divisi in due gruppi, hanno pulito la zona sud di Arese e la zona nord da Valera sino all'alzaia del Villoresi.