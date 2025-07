"Pubblico Esercizio Qualificato", il nuovo progetto di Confcommercio Alto Magentino

Commercio locale

Un'iniziativa finalizzata a generare una vera e propria rete di Imprese di Qualità del settore della ristorazione

È partito in settimana il nuovo progetto della Confcommercio Alto Magentino denominato Pubblico Esercizio Qualificato. Un'iniziativa finalizzata a generare una vera e propria rete di Imprese di Qualità del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, in questi termini rivolta ai numerosi bar, pub, ristoranti, pizzerie ecc. che indirizzano, in un contesto divenuto sempre più complesso a causa delle numerose normative ma anche della concorrenza, crescente, non equa da parte di quei titolari che si affacciano al settore non adoperandosi pienamente al puntuale rispetto delle disposizioni.

Pubblico Esercizio Qualificato, nuovo progetto di Confcommercio

In quest’ottica l’obiettivo di Confcommercio Alto Magentino, accanto a quello sopra richiamato, diviene la definizione di un intervento indirizzato alla clientela ed agli avventori dei numerosi pubblici esercizi che consenta loro di identificare facilmente le attività che si impegnano a migliorare, ad investire nella propria attività, a rispettare le leggi in materia e, in questi termini, offrire loro un servizio migliore, ovvero un servizio qualificato.

Sull'iniziativa è intervenuto il presidente dell'associazione, Luigi Alemani:

“Quanto abbiamo realizzato per i nostri pubblici esercizi mi auguro possa divenire nel tempo vera e propria leva di promozione e valorizzazione del territorio utilizzata anche dalle varie Amministrazioni che potranno affermare di avere bar, pub, ristoranti ed altre realtà simili del settore rispettose delle normative e impegnate nell’investire costantemente nei loro locali a beneficio della clientela e per questo della cittadinanza stessa”.

Analoghe parole anche dal direttor Simone Ganzebi: