Pubblicato il concorso per il nuovo “Centro polivalente”

Oggi è stato pubblicato il concorso di progettazione per il nuovo centro polivalente che sorgerà nell’area dell’ex cartiera di Bareggio.

“Il nostro obiettivo, per il quale stiamo lavorando fin dal primo mandato, è restituire dopo oltre mezzo secolo l’area ex cartiera alla cittadinanza, creando spazi di incontro e di socialità e la realizzazione del centro polivalente va in questa direzione – afferma il sindaco Linda Colombo -. Il nuovo edificio, destinato ad attività ricreative e culturali (auditorium/teatro, “caffè letterario”, spazio flessibile per la lettura, spazi dedicati al coworking…) dovrà essere progettato nel rispetto dei più elevati standard sull’accessibilità e andrà a valorizzare l’intero ambito urbanistico realizzato attorno alla nuova piazza che sorgerà. Auspichiamo un’ampia partecipazione in modo tale da avere più proposte da valutare”.