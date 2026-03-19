Oggi è stato pubblicato il concorso di progettazione per il nuovo centro polivalente che sorgerà nell’area dell’ex cartiera di Bareggio.
Pubblicato il concorso per il nuovo “Centro polivalente”
“Il nostro obiettivo, per il quale stiamo lavorando fin dal primo mandato, è restituire dopo oltre mezzo secolo l’area ex cartiera alla cittadinanza, creando spazi di incontro e di socialità e la realizzazione del centro polivalente va in questa direzione – afferma il sindaco Linda Colombo -. Il nuovo edificio, destinato ad attività ricreative e culturali (auditorium/teatro, “caffè letterario”, spazio flessibile per la lettura, spazi dedicati al coworking…) dovrà essere progettato nel rispetto dei più elevati standard sull’accessibilità e andrà a valorizzare l’intero ambito urbanistico realizzato attorno alla nuova piazza che sorgerà. Auspichiamo un’ampia partecipazione in modo tale da avere più proposte da valutare”.
Tutta la documentazione e le informazioni per partecipare al bando sono disponibili al seguente link: https://concorrimi.it/centro-polivalente-bareggio/