"Psicopillole": tre incontri su disagi emotivi e disturbi alimentari

Tre incontri incentrati sul tema dei disagi emotivi e dei disturbi alimentari: è "Psicopillole in viaggio tra: trappole mentali, corpo e consapevolezza".

Al via "Piscopillole in viaggio"

A promuovere l'iniziativa sono la Croce rossa Legnano e il Centro di psicoterapia La Crisalide di Saronno, che hanno unito le forze per sensibilizzare sull'importanza del riconoscimento e della gestione dei disagi emotivi. Il progetto affronta tematiche di grande attualità come i disturbi alimentari, le trappole emotive e la mindfulness psicosomatica. Tematiche che, stando ai dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità coinvolgono più di una persona su otto nel mondo.

Tre incontri gratuiti e aperti a tutti

Gli incontri si terranno lunedì 14 aprile, lunedì 12 maggio e martedì 3 giugno nella sede della Croce rossa di Legnano, al civico 19 di via Ragazzi del 1899 numero 19, dalle 21 alle 23. Ad aprire il ciclo, lunedì 14 aprile, sarà la serata sul tema "Dca: quando le emozioni diventano cibo": Lunedì 12 maggio si parlerà di "Trappole e bisogni emotivi". Martedì 3 giugno si affronterà il tema della "Mindfulness psicosomatica".

I primi due incontri saranno tenuti da Laura Beccia, psicologa psicoterapeuta, esperta in Schema Therapy, presidente della Società italiana per la Schema Therapy, direttrice del Centro Crisalide e della scuola di specializzazione Mind di Saronno. Il terzo incontro sarà invece condotto da Alice Bianchi, trainer Life Skills, istruttrice Mindfulness e operatrice del Progetto Gaia, esperta in consapevolezza e sviluppo personale per il benessere globale.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, previa iscrizione tramite Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/psicopillole-in-viaggio-trappole-mentali-corpo-e-consapevolezza-tickets-1300035504189.

Un'occasione per esplorare il senso di inadeguatezza

L'obiettivo ultimo è quello di offrire strumenti di comprensione e riflessione attraverso spiegazioni, materiali visivi e attività coinvolgenti. Un'opportunità per esplorare il senso di inadeguatezza, il "male dei nostri tempi", con il supporto di professionisti esperti.