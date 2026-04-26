Prove generali di…gemellaggio per il Comune di Castano Primo. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Colombo, ha dato il via in questi giorni al percorso di accostamento con La Ville Aux Dames, comune francese situato nel Centro-Valle della Loira.

“Promessa mantenuta: abbiamo lavorato con il territorio e ora i risultati si vedono”, ha detto il sindaco

«Avevamo promesso che Castano avrebbe dovuto lavorare con il territorio, e così è stato», così il primo cittadino castanese ha inquadrato questa iniziativa, scendendo nei dettagli della decisione: «Tale gemellaggio ci permetterà di conoscere nuove persone, un diverso modo di vivere. Conoscere anche le modalità amministrative di una comunità francese. Oggi c’è molto entusiasmo e fermento. E’ nato il primo tassello di questo percorso. Colombo, l’Amministrazione comunale tutta e gli uffici sono al lavoro per programmare e organizzare tutti i tasselli e i passaggi necessari e specifici.

Le tappe del progetto di gemellaggio

Il progetto prevede prima un percorso di conoscenza tra gli Amministratori e poi un incontro tra le due Comunità, con la previsione di fare tappa direttamente a La Ville Aux Dames e ospitare successivamente gli abitanti della Città francese a Castano, creando così un legame e un unione nel tempo.