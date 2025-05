Provaccia e Palio: tutte le variazioni alla viabilità

Oggi, venerdì 23 maggio, e dopodomani, domenica 25 maggio, in occasione della disputa della Provaccia e del Palio, sosta e circolazione dei veicoli conosceranno diverse variazioni in prossimità dello Stadio Mari e delle zone della città interessate dal passaggio del corteo storico.

Le modifiche viabilistiche dovute a Provaccia e Palio

Oggi, dalle 17.30 alla mezzanotte, è istituito il divieto di circolazione nelle strade prossime allo Stadio Mari: via Pisacane (nel tratto compreso tra via Como e via 20 Settembre), via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como.

Domani, sabato 24 maggio, sarà vietata la circolazione in via Pisacane nel tratto fra via Como e via Palermo. Nella serata di sabato sono inoltre organizzate le cene propiziatorie che occuperanno la sede stradale in prossimità dei manieri di contrada.

Domenica 25 maggio, giorno del Palio, sarà istituito il divieto di circolazione dalle 6.30 a mezzanotte nelle strade prossime allo Stadio Mari e dalle 6.30 nelle vie limitrofe ai manieri, fino alla partenza dei figuranti per la sfilata; via Gilardelli sarà interessata dal divieto di circolazione, durante la mattinata, per il tempo necessario a consentire le operazioni di trasporto dei cavalli per la benedizione. Divieto di circolazione da mezzogiorno fino al termine della sfilata storica, nell’area compresa fra piazza Carroccio, via Milano, via Santa Caterina, corso Sempione e viale Gorizia e in tutte le vie interessate dal corteo da piazza Carroccio allo Stadio Mari.

La stazione ferroviaria sarà sempre raggiungibile da via Gaeta e da via Rossini/20 Settembre, compatibilmente con le interruzioni alternate del corteo storico.

I parcheggi consigliati per seguire la sfilata e la corsa

I parcheggi per la sosta dei veicoli che si potranno utilizzare per seguire la sfilata e la corsa ippica sono: centro commerciale Cantoni, via Matteotti, piazza Mercato, piazza Primo Maggio, parcheggio Agenzia delle Entrate (via Pisa). I parcheggi di via Gaeta e via Pastrengo saranno sempre accessibili in ingresso da via Gaeta/San Bernardino e da via Rossini/20 Settembre.

Tutti i divieti di sosta (con rimozione forzata)

Sono previsti ovviamente anche diversi divieti di sosta. Nei pressi del campo sportivo, divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6.30 di giovedì 22 maggio alla mezzanotte di domenica 25 maggio, nelle seguenti strade: Pisacane, Palermo, Puccini, Ferrara, Bellini, Piacenza e Como. Intorno ai manieri di contrada: divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie attigue dal pomeriggio di sabato alla mezzanotte di domenica. Lungo il percorso della sfilata: divieto di sosta con rimozione forzata in tutte le strade interessate dall’ammassamento delle contrade e dal corteo storico.