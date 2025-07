la firma

Il Comune di Pero compie un passo significativo verso la digitalizzazione di alcuni servizi comunali, grazie alla firma di un protocollo d’intesa con WINDTRE.

Protocollo d'intesa con WindTre per la smart city

L’accordo segna l’inizio di una collaborazione strategica volta a promuovere lo sviluppo di una Smart City, attraverso l’adozione di tecnologie intelligenti e soluzioni digitali innovative al servizio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, oltre che con corsi di formazione sui temi della digitalizzazione e della città smart dedicati ai manager della PA.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di e-Government e mira a rendere i servizi pubblici più accessibili, efficienti e vicini ai bisogni concreti della comunità. Il protocollo prevede la creazione di un tavolo di lavoro congiunto per attuare progetti e interventi mirati, in linea con le caratteristiche e le esigenze specifiche del territorio di Pero e a partire dalla digitalizzazione delle sale riunioni/conferenze, dal real time streaming and reporting delle sedute consiliari e dalla progettazione e realizzazione sistemi audio video, come definito dagli indirizzi dell’Amministrazione comunale.

Realizzazione di una sala consigliare e uno spazio multimediale

Al centro di questo primo obiettivo, la realizzazione di una sala consigliare e spazio multimediale innovativo all’interno del centro polifunzionale di piazza Marconi, attualmente in costruzione. Si tratta di un nuovo concetto di spazio che sfrutta la connettività, l’intelligenza artificiale e una rete di sensori per diventare più efficiente, sostenibile, inclusivo e sicuro. Altri obiettivi della sinergia, un ulteriore progresso verso la digitalizzazione dei servizi comunali, la diffusione della connettività pubblica, la promozione della cultura digitale e l’ottimizzazione delle infrastrutture.

“In WINDTRE crediamo che la trasformazione digitale debba partire dalle persone e dai territori, con un approccio concreto e collaborativo. Per questo affianchiamo le amministrazioni locali non solo con soluzioni tecnologiche avanzate, ma anche con percorsi di formazione e consulenza strategica. Il nostro impegno è quello di essere un partner affidabile per accompagnare i Comuni italiani in questo percorso di innovazione diffusa con l’obiettivo di costruire un ecosistema urbano innovativo, sostenibile e inclusivo, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini” ha dichiarato Stefania Matrone, Direttrice Business Change Office e Ambassador dell’obiettivo Smart City di WINDTRE.

Il Sindaco Antonino Abbate ha dichiarato: “L’impegno del Comune verso progetti di innovazione tecnologica e di digitalizzazione è parte integrante delle linee di mandato approvate dall’Amministrazione nel 2024 e fa seguito agli eventi tematici e al confronto aperto e continuo con società e istituzioni scientifiche del territorio impegnate nello studio di città cosiddette “smart”, progettate per migliorare la qualità dell’ambiente, ridurre le emissioni di CO2 e attivare progetti di economia circolare aumentando la percentuale di raccolta differenziata. Obiettivo delle città moderne, oltre a migliorare i servizi pubblici, è l’applicazione del principio del “net to zero”, vale a dire “tendere a ridurre a zero” (entro il 2050) tutti gli elementi impattanti che possono essere dannosi per la qualità urbana, mantenendo operativi gli impegni nazionali per la transizione energetica”.

Il progetto Smart city

Il progetto “Smart City” fa parte del piano di sostenibilità WINDTRE, un programma composto da dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nell'attività dell’impresa. L’azienda promuove da anni soluzioni che mirano ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la sezione Sostenibilità del sito

WINDTRE: https://www.windtregroup.it/IT/Sustainability/la-nostra-visione.aspx.

In foto: il sindaco di Pero Antonino Abbate e Giorgio Ramenghi, Top & Large Business Development di Wind Tre