Protocolla d’intesa per la tutela dell’economia locale

Abbiategrasso sottoscrive il nuovo protocollo d’intesa per la tutela dell’economia locale. Nella giornata di lunedì , il sindaco Cesare Nai ha formalizzato l’adesione del Comune al nuovo protocollo d’intesa per la legalità, già approvato da una delibera di giunta e sottoscritto insieme alla prefettura di Milano e ad altre amministrazioni del territorio quali Buccinasco e Trezzano sul Naviglio.

Una scelta politica

Un atto che non rappresenta solo un adempimento burocratico, ma una scelta politica e amministrativa netta a protezione della comunità e delle imprese sane. Il cuore dell’accordo riguarda l’estensione dei controlli: le amministrazioni firmatarie, tra cui Abbiategrasso, si impegnano a richiedere la comunicazione antimafia non solo per i consueti appalti pubblici, ma anche per una serie di attività e autorizzazioni private. Questa estensione permetterà di monitorare con maggiore capillarità settori sensibili dell’economia locale, garantendo che lo sviluppo turistico e alberghiero del territorio avvenga nel pieno rispetto delle regole, lontano da tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

“La firma di questo protocollo – commenta l’Amministrazione comunale – è un passo necessario per alzare l’asticella della prevenzione. Collaborare con la Prefettura e gli altri Comuni limitrofi ci permette di creare una rete di protezione omogenea: la criminalità non si ferma ai confini comunali, e di conseguenza nemmeno la nostra azione di contrasto deve farlo. Trasparenza e legalità sono i prerequisiti fondamentali per una crescita economica che sia davvero libera e competitiva.”

I punti chiave del protocollo: monitoraggio esteso con controlli più stringenti sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e sulle autorizzazioni in settori a rischio; collaborazione istituzionale con rafforzamento dello scambio informativo con la Prefettura e tra i vari enti locali e semplificazione e rigore; l’obiettivo è garantire che il rigore dei controlli non ostacoli l’iniziativa privata onesta, ma la valorizzi escludendo chi opera nell’illegalità. Con questo provvedimento, Abbiategrasso ribadisce il proprio impegno nel presidiare il territorio, offrendo a cittadini e investitori un contesto istituzionale solido, vigile e trasparente.