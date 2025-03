Protezione Civile, ritorna questo weekend la maxi esercitazione

Torna anche nel 2025 la «Tre giorni di Magenta», la maxi esercitazione della Protezione Civile prevista nella tensostruttura di piazza Mercato.

Protezione Civile, al via la maxi esercitazione

L’evento, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, si terrà nelle giornate di domani e dopodomani (con premiazioni domenica alle 11.30) e sarà organizzata dal Comune di Magenta in collaborazione con la Polizia Locale e le sezioni di Protezione Civile dei comuni che parteciperanno all’iniziativa. Nello specifico, oltre alla Protezione Civile magentina, prenderanno parte alla tre giorni i colleghi di Arluno, Castano Primo, Vittuone, Buscate, Corbetta, Bareggio, Cornaredo, Marcallo con Casone e Sedriano, presenti non solo in piazza Mercato ma anche nei rispettivi territori comunali con diverse simulazioni di scenari di crisi.

A Magenta sarà ad esempio previsto l’allestimento del campo base, oltre a un'esercitazione di taglio ed esbosco e una di progettazione di un campo accoglienza; a Marcallo con Casone si terrà invece un'esercitazione sul rischio idrogeologico.

Tutte le attività in programma

Durante tutto il periodo dell’evento sarà inoltre coinvolto un equipaggio della Croce Bianca Milano, sezione di Magenta e Mesero, che - spiegano dal Comune - seguirà i volontari della Protezione Civile negli scenari in cui saranno impegnati, intervenendo prontamente in caso di necessità anche con simulazione di scenari con figuranti.

Numerosi anche gli obiettivi che i volontari dovranno raggiungere con l'esercitazione: tra questi la verifica delle procedure di emergenza e della relativa organizzazione operativa, la verifica della catena di attivazione dei gruppi di Protezione Civile e la valutazione delle capacità dei gruppi di intervenire tempestivamente con le attrezzature necessarie, nonché la verifica della capacità progettuale, realizzativa e di controllo in situazioni di emergenza. Così l'assessore Simone Gelli: