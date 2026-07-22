Protezione civile in Romagna per crescere sul campo

Bilancio proficuo per la terza edizione della "Tre giorni" che ha coinvolto 22 volontari dei gruppi di Magenta, Buscate, Vittuone, Bareggio e Cornaredo.

Si è conclusa la terza edizione della “Tre giorni in Romagna”, l’iniziativa di formazione promossa dal Gruppo comunale di Protezione civile della Città di Magenta che ha coinvolto 22 volontari dei gruppi di Magenta, Buscate, Vittuone, Bareggio e Cornaredo.

Tra visite e confronto con le realtà operative

Il viaggio è iniziato con una visita alla Fody di Pistoia (che produce coperte salvavita a partire da scarti tessili impiegando persone svantaggiate), per poi proseguire in Romagna con un intenso programma di incontri e approfondimenti. I volontari hanno visitato il Distaccamento portuale dei Vigili del fuoco di Ravenna, i Carabinieri Forestali, Arpae (l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), Romagna Acque e la diga di Ridracoli, oltre a trascorrere una giornata con i Volontari Soccorso in mare di Rimini. Conclusa la “Tre giorni in Romagna”, il Gruppo comunale di Magenta ha proseguito il soggiorno con ulteriori incontri, tra cui la visita al 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto di Cervia.

Uno sguardo alla prossima edizione

L’iniziativa ha permesso ai volontari di conoscere nuove realtà operative, condividere esperienze e creare nuove collaborazioni, gettando le basi per la prossima edizione del progetto.

Gelli: «Un patrimonio per tutta la comunità»

Il vicesindaco e assessore alla Protezione civile del Comune di Magenta Simone Gelli sottolinea:

«Investire sul nostro gruppo di Protezione civile non può che renderci tutti orgogliosi. Sapere di poter contare, ogni giorno, sui nostri volontari è sinonimo di grande sicurezza per tutta la nostra comunità».