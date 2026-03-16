Protezione civile, è tempo di maxi esercitazione

Magenta si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato alla sicurezza del territorio e alla formazione dei volontari.

Torna la tre giorni della Protezione civile

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo il Gruppo comunale di Protezione civile organizza la quinta esercitazione operativa denominata “La tre giorni di Magenta 2026”, che si svolgerà in diversi punti della città e del territorio.

L’attività addestrativa vedrà l’impiego di oltre cento volontari, con la partecipazione dei gruppi di Protezione civile dei Comuni di Magenta, Arluno, Castano Primo, Vittuone, Buscate, Corbetta, Bareggio, Cornaredo, Marcallo con Casone e Sedriano, impegnati in una serie di scenari operativi finalizzati al miglioramento del coordinamento, delle procedure di intervento e della collaborazione tra enti.

Il campo base sarà allestito a Magenta

Magenta sarà il cuore dell’esercitazione, con l’allestimento del campo base e lo svolgimento di diverse attività operative. Tra gli scenari previsti figurano esercitazioni di taglio ed esbosco di alberature, simulazioni in scenario idrogeologico, oltre ad attività di formazione dedicate alla ricerca di persona scomparsa con il supporto delle unità cinofile dei Vigili del fuoco.

Altre attività si svolgeranno anche in diverse aree del territorio: a Pontevecchio è prevista la formazione con le unità cinofile, mentre nell’area tra Corbetta e Vittuone verrà simulata l’evacuazione di una infrastruttura industriale, con prove operative che prevedono anche l’impiego di sistemi di illuminazione da campo.

La manifestazione si concluderà domenica 22 marzo alle 11.30 con la cerimonia finale, momento di sintesi delle attività svolte e di ringraziamento a tutti i volontari coinvolti.

“Per rafforzare preparazione e coordinamento dei volontari”

L’assessore alla Protezione civile Simone Gelli sottolinea:

“Questa esercitazione rappresenta un momento fondamentale per rafforzare la preparazione e il coordinamento dei volontari di Protezione civile. Magenta conferma il proprio ruolo centrale nella promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza. Desidero inoltre ringraziare il coordinatore della Protezione civile di Magenta Fabio Abbiati, tutti i volontari del Gruppo comunale e quelli degli altri gruppi coinvolti per l’impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno mettono al servizio della comunità”.