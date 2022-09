Protesta dei lavoratori Sitem, il Comune incontra la proprietà

Sitem, il Comune di Canegrate ha incontrato i dirigenti della ditta i cui dipendenti sono in rivolta.

Sitem, incontro Comune-azienda

Un incontro importante: quello tra i vertici dell'azienda Sitem e il Comune di Canegrate. Come noto infatti i 160 dipendenti della ditta di via Tasso sono in presidio e sciopero da giorni: "Chiediamo di essere trattati come i dipendenti delle altre sedi, si risolvano anche i problemi della mensa" la richiesta dei lavoratori e dei sindacati. Ieri, martedì 27 settembre, si è svolto l'incontro tra l'Amministrazione comunale e i vertici aziendali per affrontare proprio l'agitazione sindacale in atto.

"Ci sia confronto sereno"

"Il confronto ha permesso di conoscere la posizione dell’azienda circa le richieste dei lavoratori - fano sapere del Comune - L’Amministrazione Comunale ha offerto la sua disponibilità ad organizzare un incontro tra le parti che possa portare ad un confronto sereno e costruttivo. Si è pertanto concordato, e di questo ringraziamo i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali, che a breve le parti si incontreranno, con la partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Canegrate.