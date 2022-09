Sitem, lavoratori in sciopero: monta la protesta

Sitem di Canegrate, i lavoratori dello stabilimento di via Tasso in sciopero.

Sitem, mattinata di sciopero

E' stata una mattinata di sciopero e protesta quella di oggi, martedì 20 settembre 2022, davanti ai cancelli della Sitem di Tasso a Canegrate. Sono 160 i dipendenti della ditta canegratese che si sono piazzati davanti allo stabilimento in cui lavorano e si sono registrati anche problemi di viabilità lungo la via. La richiesta dei lavoratori? "Il rispetto degli accordi riguardanti i salari".

Il sindacato al loro fianco

La Fiom Cgil è al fianco dei lavoratori: "La protesta nasce per chiedere il rispetto degli accordi salariali". Il sindaco rinnova il suo sostegno per le proteste dei lavoratori e lancia un monito in vista dei prossimi mesi visto anche il caro bollette che impazza sempre di più: "I lavoratori sono in forte difficoltà, l'autunno si preannuncia davvero difficile".