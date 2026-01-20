Proseguono le potature per una città più sicura e vivibile

L'assessore all'Ecologia Simone Gelli spiega: "Interveniamo in modo programmato e tecnico, nel rispetto degli alberi e dell’ambiente".

Proseguono sul territorio comunale di Magenta gli interventi di potatura degli alberi, avviati a fine ottobre 2025 e programmati fino a fine febbraio 2026.

Proseguono gli interventi di potatura

Le operazioni rientrano nell’incarico affidato ad Asm e vengono eseguite senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale.

Gli interventi interessano l’intero territorio e vengono pianificati sulla base delle schede di verifica redatte dall’agronomo, affiancate alla consueta manutenzione ordinaria ciclica del patrimonio arboreo. Si tratta di un lavoro fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini, la salute delle piante e una gestione corretta e sostenibile del verde pubblico.

“Per una città più sicura e vivibile”

L’Assessore all’Ecologia Simone Gelli spiega:

“La potatura è un’azione necessaria per preservare il patrimonio arboreo e prevenire situazioni di rischio. Interveniamo in modo programmato e tecnico, nel rispetto degli alberi e dell’ambiente, per rendere la nostra città più sicura e vivibile”.