Proseguono le asfaltature in città: tutte le modifiche alla viabilità stradale

In arrivo nuove modifiche alla viabilità per gli automobilisti magentini. Dopo la conclusione del primo intervento del piano asfaltature, avviato nei mesi scorsi con un investimento di 350mila euro, è partita in settimana a Magenta una nuova fase dei lavori, per un ulteriore importo di 500mila euro.

Proseguono le asfaltature in città

Tale intervento renderà pertanto necessari alcuni cambiamenti. Si tratta, come specificano dal Comune, di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale.

Le modifiche, con istituzione del senso unico alternato e divieto di sosta nel tratto interessato, verranno messe in atto secondo il seguente calendario: fino al 26 settembre dalle 07.30 alle 18.30 in via Piemonte, dall’angolo con via Boffalora a quello con via Galilei; dal 22 al 30 settembre dalle ore 08.45 alle ore 18.30 in via Brocca, da civico 41 all’incrocio con via Novara/via Roma; dal 25 settembre al 10 ottobre dalle 07.30 alle 18.30 (escluso lunedì 29 settembre e lunedì 06 ottobre) in via Bersaglieri d’Italia (da via Fanti civico 41 a via Matteotti) e dal 13 al 31 ottobre, dalle 08.45 alle 18.30 in via Isonzo dal civico 22 al 28 e in piazza Don Luigi Introini.

Dal Comune segnalano inoltre che fino al 29 settembre dalle 7 alle 18 circa sarà istituito divieto di sosta con rimozione forzata in via Volta di fronte al civico 5.