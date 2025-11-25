Proseguono i lavori per il Centro polifunzionale

Proseguono i lavori nell’edificio Ex Aise di via Buonarroti a Roveda, nel Comune di Sedriano, destinato a Centro polifunzionale. Nei giorni scorsi gli assessori Caon e Ceccarelli e la vicepresidente del Consiglio comunale Saracchi hanno effettuato un sopralluogo per la verifica dello stato dei lavori e per le decisioni sulle rifiniture.

Il cantiere

I lavori, che si erano interrotti per quasi un anno a causa dell’abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice e per i tempi necessari per la proroga del finanziamento da parte della Regione, per l’aggiornamento del progetto e per la nuova gara, sono poi ripresi lo scorso mese di agosto e sono ora a un buono stato di avanzamento.

Centro polifunzionale

«Il nuovo spazio potrà ospitare mostre, convegni, assemblee, pranzi sociali, serate danzanti e, in generale, tutti gli eventi al chiuso – annuncia il sindaco Marco Re – È previsto un open space che sarà il cuore della struttura e, a servizio di questo, una cucina e spazi di servizio. Si potrà valorizzare anche lo spazio esterno, ombreggiato dalle piante esistenti, con tavolini e sedie».