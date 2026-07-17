Proseguono gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Proseguono in questi giorni ad Abbiategrasso gli interventi previsti dal progetto esecutivo “Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi – anno 2025”, promosso dall’Amministrazione comunale attraverso il Settore Lavori Pubblici e coordinato dall’assessore Roberto Albetti.

Il progetto, illustrato alla Commissione Consiliare II e approvato dalla Giunta Comunale, nasce con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’accessibilità urbana, con una particolare attenzione ai percorsi di accesso agli istituti scolastici , a tutela delle persone con disabilità, degli anziani, delle famiglie con passeggini e di tutti gli utenti più vulnerabili.

Abbattimento barriere architettoniche in diverse aree della città

Gli interventi stanno interessando diverse aree della città in cui erano state rilevate criticità per la sicurezza e la piena fruibilità dei percorsi pedonali. Uno degli interventi più significativi riguarda via Legnano. Il marciapiede esistente non rispettava più le misure minime di transito e presentava gravi deformazioni causate dalle radici degli alberi. Le irregolarità del fondo avevano infatti creato dislivelli e sollevamenti pericolosi. Per consentire il rifacimento e l’ampliamento del percorso pedonale si è resa necessaria la rimozione di sei piante. Al loro posto verrà realizzato un nuovo marciapiede più ampio, affiancato da nuove aiuole che ospiteranno essenze arboree o arbustive a radicazione controllata, in grado di garantire nel tempo la compatibilità con le infrastrutture esistenti. Via Einaudi e Via De Amicis: percorsi più accessibili. In via Einaudi e via De Amicis i lavori hanno consentito di sanare situazioni di forte degrado e ammaloramento della pavimentazione, oltre a colmare la mancanza di rampe di raccordo. Gli interventi hanno permesso di ripristinare la continuità dei percorsi, eliminando gli ostacoli che limitavano la mobilità di carrozzine e passeggini.

Area asilo nido: più sicurezza per bambini e famiglie

Particolare attenzione è stata dedicata all’area compresa tra via Mario Marino e via Galilei, nei pressi dell’asilo nido. In questa zona, frequentata quotidianamente da bambini e famiglie, è stato creato uno spazio pedonale completamente riqualificato, sicuro e confortevole, che restituisce anche decoro e ordine all’ambiente urbano. Riqualificato il percorso del parco di Via Paganini. I lavori hanno interessato anche il percorso interno al parco di via Paganini. La completa sistemazione delle superfici degradate ha restituito ai visitatori un camminamento uniforme, stabile e facilmente fruibile da tutti. Nuove rampe in diverse zone della città Il progetto prevede infine la realizzazione di nuove rampe di accesso nelle aree in cui i passaggi risultavano assenti o non conformi alle normative vigenti. Si tratta di interventi puntuali ma determinanti per garantire la continuità dei percorsi e una piena autonomia di spostamento ai cittadini con ridotte capacità motorie.

Il commento dell’assessore