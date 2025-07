Prosegue il recupero delle aree dismesse: occhi su via Villoresi e antiche cascine

Urbanistica

Un intervento che secondo l'assessore Gelli "consente di chiudere delle ferite sul territorio"

Continua a Magenta il recupero delle aree dismesse, sia grandi che piccole, come ha precisato mercoledì in conferenza stampa l'assessore all'Urbanistica Simone Gelli. Negli imminenti progetti dell'Amministrazione infatti c'è la rigenerazione dell'area tra via Villoresi e via Crivelli e la riqualificazione di alcune cascine site nelle aree rurali magentine.

Magenta, prosegue il recupero delle aree dismesse

Così l'assessore Gelli sul piano di recupero in via Villoresi:

"Li c'era un terreno da molto tempo abbandonato ai bordi del centro storico e di fronte alla chiesa di San Rocco e via Crivelli. Riempire quel vuoto urbano è un'azione che ci siamo sentiti di intraprendere per ricostruire laddove possibile il tessuto urbano. Si tratta del terzo intervento di questo tipo e ce ne saranno altri, alcuni hanno già un iter avviato. Questo consente sia da un punto di vista edilizio che patrimoniale di chiudere delle ferite sul territorio e consente di dare delle risposte a delle aziende che si vogliono insediare sul territorio in questi luoghi. Quindi il recupero di questi piccoli luoghi dismessi ha da parte nostra la stessa attenzione che diamo alle grandi aree dismesse".

Il secondo intervento riguarda come già detto la riqualificazione di strutture rurali nelle aree agresti del Comune: