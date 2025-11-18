Prosegue nelle scuole il progetto: “Senza filtro”

Prevenzione e Legalità: la Polizia Locale di Abbiategrasso e le Unità Cinofile in aula con gli studenti dell’Istituto “Alessandrini”. Dopo l’ottimo riscontro avuto al Bachelet, prosegue il progetto “Senza Filtro”. Lezione pratica con il Nucleo Cinofili della Polizia Penitenziaria per sensibilizzare contro l’uso di stupefacenti. Dopo l’esperienza positiva registrata all’istituto Bachelet, le forze dell’ordine sono tornate, lunedì 10 novembre 2025, tra i banchi di scuola, questa volta all’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini”.

Oltre 140 studenti

L’iniziativa, battezzata “Senza Filtro: Consapevolezza e Legalità contro la Droga”, si inserisce in un più ampio percorso formativo volto a informare e responsabilizzare i giovani sui rischi, sia legali che per la salute, connessi all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 140 studenti (classi 2A, 2B, 2C dell’Istituto Tecnico Economico e 2AL, 2BL, 2CLS e 5AM del Liceo Scienze Applicate). A relazionare davanti alla platea di giovani sono intervenuti la Vice Comandante della Polizia Locale, Antonia Pionni, congiuntamente agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e all’Ispettore Superiore di Polizia Penitenziaria Calogero Giunta .

Il momento più coinvolgente per gli studenti è stato la dimostrazione pratica delle unità cinofile antidroga. Gli operatori hanno illustrato le modalità operative nel contrasto allo spaccio, permettendo ai ragazzi di vedere “sul campo” come lavorano i cani addestrati e come avviene l’interazione tra conduttore e animale. Un approccio diretto che ha stimolato grande interesse e numerose domande, trasformando la lezione in un reale momento di confronto tra giovani e Istituzioni.

Educare per avere un buon risultato

“Un grosso ringraziamento va all’Amministrazione comunale, alla Dirigenza e al corpo docente dell’Alessandrini per l’accoglienza” fanno sapere dal Comando, ribadendo l’impegno a proseguire queste attività fondamentali per il benessere della collettività.

Sull’iniziativa è intervenuta anche l’Assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi: