Prosegue il ciclo di incontri «Invecchiamento consapevole»

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Si terrà martedì 13 ottobre a Corbetta il secondo appuntamento di un ciclo di sei incontri sulla salute legati al tema «Invecchiamento consapevole».

I promotori

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Auser Corbetta Odv in collaborazione con «Non di solo pane» e l’ambulatorio Elena Sachsel, con il patrocinio del Comune di Corbetta e con la partecipazione di Acli, Croce Azzurra sezione di Corbetta e Avis.

L’appuntamento

Nell’incontro, che si terrà dalle 14.30 alle 16.30 nella sala Grassi del Comune in via Cattaneo 25, i medici specialisti in cardiologia Roberto Turato e Antonio Cattaneo interverranno sul tema «La prevenzione cardio-vascolare».

Gli incontri successivi

Si proseguirà poi nei quattro martedì successivi, sempre negli stessi orari, con altri incontri tenuti da medici specialisti su varie tematiche legate alla cura della propria salute. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.