Proroga della chiusura del ponte di via Biringhello fino al 5 settembre

Mentre prosegue la manutenzione straordinaria del torrente Bozzente in via Magenta, è in corso il consolidamento strutturale del ponte sopra il torrente a Biringhello, con relativa chiusura della strada. Gli interventi eseguiti hanno fatto emergere la necessità di ulteriori lavorazioni, per cui occorre prorogare la chiusura fino al 5 settembre.

Il ponte doveva riaprire oggi, invece, è stata ravvisata la necessità di apportare delle migliorie tecniche per opere di consolidamento sui muri

Via Biringhello è stata chiusa al transito il 10 giugno, al termine dell’anno scolastico. Di fatto, i lavori in superficie sono iniziati l’11 giugno e sono proseguiti ininterrottamente come da programma, al netto delle interruzioni dovute al meteo, che impediscono i lavori. In corso d’opera, però, è stata ravvisata la necessità di apportare delle migliorie tecniche per opere di consolidamento sui muri d’ala e alveo canale, opere che necessitano di più tempo per la loro realizzazione. Inoltre, l’ondata di caldo anomalo ha costretto a limitare gli orari di lavoro in funzione dell’ordinanza regionale che vieta il lavoro nelle ore più calde, riducendo così i progressi quotidiani.

Nuova ordinanza della Polizia Locale in vigore da oggi, domenica, fino al 5 settembre

Per terminare le opere è stata così emessa una nuova ordinanza di Polizia Locale per prorogare la chiusura della strada, in vigore dal 12 luglio al 5 settembre 2026. Appena possibile, verrà ripristinato il transito pedonale e ciclabile. L’intervento prevede manutenzione straordinaria alla struttura, la rimozione delle barriere laterali del ponte, demolizione e ricostruzione dei cordoli laterali, installazione di nuove barriere di protezione. Il progetto nel complesso vale 5 milioni di euro, stanziati per risanare le strutture di tutto il tratto tombinato del torrente lungo circa 2 km e prevenire le esondazioni o cedimenti strutturali del torrente.

L’assessore Valentina Giro: “Ci scusiamo con i cittadini per questa proroga”

“Ci scusiamo con i cittadini per questa proroga, ma i tecnici consigliano ulteriori interventi ed è opportuno procedere in queste settimane estive, con traffico veicolare ridotto – spiega l’Assessora Valentina Giro – Queste opere garantiscono la messa in sicurezza di tutto il percorso del Bozzente che attraversa la città, anche in anni recenti fonte di problemi ed esondazioni, e restituiranno un ponte più sicuro e stabile”.