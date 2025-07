Pronto il progetto per rinnovare il Palazzetto dello sport

Riqualificazione

«Lo sport deve continuare ad avere un luogo degno dove crescere, incontrarsi e vivere»

Uno degli obiettivi dell’attuale Amministrazione è di riqualificare il settore sportivo del Comune ad iniziare dal Palazzetto delle sport di via Gramsci a Gaggiano.

«Abbiamo deciso di iniziare da li perché è quello con il maggior numero di utenze, sono circa 400 gli atleti che lo utilizzano e si allenano, molto frequentato e con diverse discipline sportive praticate – spiega il sindaco Enrico Baj – Quindi ci sembrava logico partire da un luogo simbolo per lo sport in paese». Era uno degli obiettivi del programma elettorale del sindaco Baj e ora il progetto sta prendendo forma e sostanza.

Intervento importante

«Avevamo realizzato un progetto di fattibilità economica da presentare ad un bando per avere i fondi da realizzare gli interventi che scadeva a dicembre dello scorso anno – ha precisato il primo cittadino ripercorrendo l’iter del progetto - Abbiamo centrato l’obiettivo perché siamo stati selezionati».

L’intenzione dell’Amministrazione è chiara: il Palazzetto dello sport riqualificato diventerà il polo sportivo di Gaggiano.

«Si tratta di un intervento importante per l’intera comunità, riguarda uno dei luoghi più significativi per lo sport e la socialità del nostro Comune, due fattori complementari per una comunità affiatata - sottolinea il sindaco - Abbiamo avviato un progetto di ristrutturazione profonda con un investimento importante di un milione di euro finanziato tramite un mutuo a tasso zero con l’Istituto per il credito sportivo che ci accompagnerà nei prossimi 15 anni. Un impegno per ridare vigore a una struttura datata che aveva bisogno un importante aggiornamento».

Efficientamento energetico

Principalmente si tratta di un intervento di natura strutturale che andrà ad agire su quelle parti dell’edificio che hanno bisogno di un aggiornamento per aumentare l’efficientamento energetico.

«Cappotto esterno, nuovi serramenti e l’isolamento della copertura garantiranno un importante efficientamento energetico, abbattendo di circa il 30 per cento i costi energetici e riducendo l’impatto energivoro dell’attuale struttura – prosegue – L’intervento poi proseguirà nella riqualificazione degli spogliatoi e del campo da gioco. Non è un semplice intervento di restyling, ma un’azione concreta per preservare questo spazio e metterlo in sicurezza nel tempo. Ogni dettaglio è pensato per chi vive lo sport ogni giorno, dalle associazioni ai giovani, per cui lo sport è passione, crescita e condivisione Una scelta che guarda lontano: investiamo oggi per garantire alle nuove generazioni un luogo sicuro dove crescere insieme».

Una decisione precisa voluta dall’Amministrazione: