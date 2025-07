conclusi i lavori

Realizzati 300 nuovi ossari nei cimiteri di Rho dopo la conclusione dei lavori iniziati nell'autunno del 2024.

Pronti trecento nuovi ossari al cimitero centrale

I lavori iniziati nell’autunno 2024, prevedevano inizialmente la realizzazione di 68 nuovi loculi e di un centinaio di ossari, al cimitero centrale, oltre a 16 nuovi loculi al cimitero di Terrazzano.

In fase di cantiere si sono moltiplicati gli ossari. In via Redipuglia si sono aggiunti di fatto 300 ossari, andando a utilizzare un corridoio a lato del grande blocco sulla sinistra rispetto all’ingresso. Ciascuno può contenere o una cassetta di ossa, in seguito a esumazione, o una doppia urna cineraria.

Sulla destra, dietro il blocco più recente, sono utilizzati da febbraio anche i 68 nuovi loculi, anche lì nati sfruttando spazi non occupati fino a un anno fa.

Il commento del vicesindaco Vergani