Progetto varchi: installate le prime due telecamere per la lettura delle targhe

Installate le prime due telecamere per la lettura delle targhe ai varchi stradali di ingresso nel territorio comunale di Inveruno.

Telecamere di lettura targhe: ecco il nuovo progetto

Il progetto, del costo di 169.685,59 euro ha partecipato al bando indetto dal Ministero dell’Interno e ha ottenuto un finanziamento di 118.779,91 euro, pari al 70% della spesa; la parte restante (pari a 50.905,68 euro) viene coperta da risorse proprie del bilancio comunale. Il progetto originario che prevedeva, all’intersezione fra la strada provinciale 12 (via per Legnano) e la provinciale 34 (corso Italia), l’installazione di cinque telecamere di lettura targhe e due telecamere fisse ad alta risoluzione, è stato modificato in seguito alla realizzazione della rotatoria che ha sostituito l’impianto semaforico precedente.

Le prime due sono state installate sulla provinciale 12

Su apposito sostegno sulla provinciale 12 sono state installate due telecamere in direzione verso il centro di Inveruno a copertura dell’intera carreggiata. In corso Italia non verrà più utilizzato il palo di illuminazione esistente come previsto originariamente, ma verrà posato un nuovo sostegno dove saranno installate due telecamere (una di lettura targhe e l’altra di contesto) in direzione sud, verso il centro città a copertura dell’area. Altro varco di lettura targhe del traffico veicolare è previsto sulla provinciale 171, intersezione via Palestro con via Legnano, con installazione di quattro telecamere di lettura targhe e due telecamere di contesto, separate ed indipendenti. Un altro varco è previsto su corso Europa intersezione via Milano (che porta a Furato). Le telecamere saranno installate sulla torre faro della rotatoria presente e il numero delle telecamere di lettura targhe passa da quattro a tre con caratteristiche superiori, al fine di avere una migliore lettura.

Tutti gli occhi elettronici al loro posto entro fine maggio

Le modifiche apportate al progetto non hanno cambiato il quadro economico. L’intervento di installazione videocamere con relativo collaudo terminerà a fine maggio.