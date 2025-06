Cominceranno lunedì 16 giugno i lavori per la disconnessione dalla rete fognaria del parcheggio di via Gaeta, quarto intervento a Legnano, dopo quello nel giardino di piazza Trento Trieste e nei parcheggi di corso Magenta e via Podgora, nell’ambito del progetto “Città metropolitana Spugna”.

Progetto spugna: al via lunedì i lavori al parcheggio di via Gaeta

L’intervento prevede la disconnessione idraulica dell’intera area del parcheggio della stazione con la dispersione delle acque degli stalli per le auto tramite una pavimentazione in calcestruzzo drenante. Le acque provenienti dal passaggio pedonale interno al parcheggio e da via Gaeta saranno invece convogliate all’interno di un sistema disperdente interrato che sarà realizzato sotto la pavimentazione del parcheggio. Per rigenerare l’area di intervento, si depavimenterà l’aiuola adiacente via Gaeta e si amplieranno le aree verdi in corrispondenze delle due estremità del parcheggio e dell’attuale uscita intermedia che, a seguito dei lavori, sarà chiusa. Come richiesto dall’amministrazione comunale si provvederà anche al rifacimento della siepe in corrispondenza della recinzione con la stazione per tutta la lunghezza del parcheggio. Complessivamente l’area interessata dall’intervento è di circa 4.500 mq.

Il commento dell'assessore alle opere pubbliche

«Gruppo Cap prosegue nel suo importantissimo impegno per realizzare interventi di drenaggio urbano finalizzati a prevenire allagamenti e a contrastare gli effetti del cambiamento climatico sul territorio -dichiara Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche. Questo impatterà inevitabilmente per qualche mese su un parcheggio utilizzato dai pendolari ragion per cui, da subito, chiedo ai fruitori del parcheggio di avere pazienza: questo intervento, contribuendo a ridurre le probabilità di allagamenti che in più occasioni, negli anni, hanno creato notevoli problemi nella parte centrale di Legnano, renderà la nostra città più sostenibile e sicura».

L’intervento sarà articolato in due fasi:

La prima sarà avviata il 16 giugno e terminerà con la metà di settembre. È la fase principale dei lavori durante la quale si eseguiranno tutte le attività interne al parcheggio (realizzazione della nuova pavimentazione drenante sugli stalli, depavimentazione delle aiuole, rifacimento camminamento con la nuova pavimentazione drenante e il sistema disperdente) così da riconsegnare l’area pienamente usufruibile al termine delle lavorazioni. Da un punto di vista viabilistico queste lavorazioni comporteranno la chiusura del parcheggio sul lato della ferrovia; via Gaeta resterà transitabile con inversione del senso di marcia (da via Rossini a via Toti); la ZTL di via Venegoni sarà chiusa al traffico con l’eccezione di residenti e frontisti per i quali diventerà a doppio senso di circolazione con possibilità di uscita su piazza del Popolo e via Pastrengo.

La seconda fase prenderà il via non appena completata la prima con termine previsto per la fine del mese di ottobre. Durante questa fase saranno ricollettate tutte le caditoie verso il sistema disperdente senza però interessare l’area interna del parcheggio precedentemente ultimata. Infine, a completamento dell’intervento, saranno realizzate le pavimentazioni drenanti dei parcheggi con uscita su via Gaeta. Per la viabilità queste lavorazioni comporteranno la riapertura alla circolazione della Ztl di via Venegoni, la chiusura di via Gaeta e la possibilità di percorrere il parcheggio sul lato della ferrovia da via Rossini in direzione di via Venegoni con uscita da via Toti.

La messa a dimora di nuove essenze vegetali e la semina a erba delle aiuole saranno avviate con il periodo di riposo vegetativo (tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre).

Il progetto di Città metropolitana

Il progetto “Città metropolitana Spugna” comprende 90 interventi in 32 Comuni del territorio vede coinvolti Città metropolitana di Milano in qualità di soggetto coordinatore e beneficiario di un finanziamento PNRR da circa 50 milioni di euro e Gruppo CAP, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, in qualità di soggetto esecutore. Il progetto “Spugna” punta a realizzare diversi interventi di drenaggio urbano sostenibile per consentire l‘assorbimento dell’acqua piovana, con una particolare attenzione agli eventi più intensi, senza intasare le reti fognarie ed evitando allagamenti. Gli interventi si basano su processi naturali che sfruttano piante ed elementi vegetali per assorbire l’acqua e prevedono la sostituzione dell’asfalto con superfici permeabili in grado di far filtrare l’acqua e, allo stesso tempo, mitigare le isole di calore nel tessuto urbano.