Progetto Polis, chiude per lavori la posta di Vanzaghello

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Vanzaghello da oggi 2 settembre è interessato dagli interventi del progetto Polis, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Polis è infatti il progetto di Poste Italiane che vuole rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

I lavori e i servizi alla riapertura

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni, entro la fine del mese di ottobre, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

La continuità dei servizi durante i lavori

Per tutto il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio di Magnago sito in Piazza Italia 14, attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12:35.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.