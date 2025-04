Progetto per la ristrutturazione della Cappella del cimitero

Presentato in Commissione il progetto definitivo per la ristrutturazione della Cappella del cimitero di Abbiategrasso. L'intervento è frutto di una concertazione con la Soprintendenza. L'assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti, insieme alla dirigente Luciana Drago e ai progettisti, ha introdotto il punto. Dopo la messa in sicurezza della cupola centrale, è iniziata la progettazione in collaborazione con la Soprintendenza, poiché la cappella, datata fine 1800, è un bene protetto progettato dall'architetto Giuseppe Borsani.

500mila euro

L'Amministrazione ha stanziato 500mila euro (300 il costo netto dei lavori) per il rifacimento. Lo Studio Calvi fornirà supporto tecnico e i lavori inizieranno dopo l'assegnazione della gara, indicativamente a fine maggio. L'intervento più consistente previsto riguarda l'edicola sommitale alla cupola. A causa delle gravi lesioni riscontrate, è stata necessaria la rimozione del manufatto per garantirne la salvaguardia e la messa in sicurezza del sito. Il basamento dell'edicola, rivestito in pietra di circa 30 cm di altezza, è stato parzialmente demolito (struttura portante in mattoni) e parzialmente conservato (rivestimento in pietra). I cordoli perimetrali, fortemente compromessi, sono stati completamente rimossi.

La nuova struttura si integrerà con quella esistente e sarà esternamente rivestita con le lastre di pietra chiara recuperate, rettificate e ripulite. I cordoli saranno ricreati ex novo in gesso, replicando le medesime modanature e dimensioni degli originali. Tutte le cerchiature presenti nelle quattro colonne dell'edicola saranno rimosse e sostituite con nuove cerchiature tramite sistema Cam. A causa delle gravi lesioni presenti sui capitelli e nella parte dei sottarchi, è prevista la loro completa rimozione e ricostruzione, replicando fedelmente la struttura esistente.

Gli elementi esistenti saranno smontati e successivamente rimontati, seguendo procedure allineate al parere della Soprintendenza e da concordare in fase di esecuzione dei lavori con il restauratore. Questo intervento mira a garantire non solo la conservazione dell'edicola, ma anche la sicurezza e l'integrità del sito, preservandone il valore storico e architettonico.

