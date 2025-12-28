Ad Albairate sta per prendere avvio #RiGenerAzioni, un progetto di riqualificazione partecipata che coinvolgerà il parco di via Alcide De Gasperi, di cui una delle pareti perimetrali è stata imbrattata da scritte vandaliche. Da criticità urbana, la parete diventerà un’occasione educativa e culturale: un’opera pubblica capace di unire memoria, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, a partire dalla figura di Alcide De Gasperi, statista e padre della Repubblica.

A chi si rivolge

Alle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “E. Da Rotterdam”; adolescenti e giovani studenti albairatesi, chiamati a costituire un “gruppo creativo” per ideare il bozzetto del murales.

Obiettivi

Con #RiGenerAzioni si intende riqualificare un’area urbana, promuovere la conoscenza storica di De Gasperi e del suo ruolo nell’Italia del dopoguerra e nel processo costituente, educare al rispetto del bene pubblico e alla cittadinanza attiva e valorizzare la creatività degli studenti attraverso un’opera collettiva. Il progetto nasce dalla proficua collaborazione tra il Comune di Albairate, l’I.C. “E. Da Rotterdam”, gli artisti del Collettivo AlbairArte e l’Associazione Frazione Mondo. Il primo incontro per parlare del progetto è fissato per sabato 10 gennaio 2026, alle 18, nella Biblioteca comunale “L. Germani”. L’Amministrazione presenterà il progetto e cercherà di coinvolgere adolescenti e giovani in un gruppo creativo che realizzerà il bozzetto finale del murales del parco di via De Gasperi.

Si tratta della prima edizione di un percorso annuale di interventi di rigenerazione urbana partecipata, volto alla progressiva riqualificazione di ulteriori luoghi e “angoli” del paese, da selezionarsi con successivi atti della Giunta comunale. E’ poi prevista una inaugurazione pubblica dell’opera, in data sabato 6 giugno 2026, come momento conclusivo e di restituzione alla cittadinanza del percorso educativo e partecipativo svolto.