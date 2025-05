Progetti di ristrutturazione dello Stadio "Gianni Invernizzi"

Dando seguito a quanto anticipato durante il Consiglio comunale del 29 aprile scorso, l'amministrazione comunale di Abbiategrasso ha intrapreso un piano ambizioso per la ristrutturazione e riqualificazione dello stadio "Gianni Invernizzi". Questo progetto mira a valorizzare uno spazio fondamentale per la comunità, utilizzando una parte significativa dell’avanzo di bilancio e promuovendo nuove progettualità che favoriranno la partecipazione a bandi specifici.

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 maggio 2025, la Giunta comunale ha approvato una delibera che sancisce la partecipazione al bando "Impianti sportivi di Regione Lombardia 2025". Tale bando offre la possibilità di ottenere un contributo rilevante finalizzato alla ristrutturazione e riqualificazione dello stadio. Inoltre, attraverso un’altra delibera, l’amministrazione guidata dal sindaco Cesare Nai ha confermato la partecipazione all’avviso "Sport e Periferie 2025", con l’obiettivo di costruire una nuova palestra all’interno del complesso sportivo dello stadio.

“Una struttura che possa offrire uno spazio adeguato ed attrezzato per diverse discipline sportive” aveva detto il primo cittadino parlando di questo obiettivo.

Gestione Fondi e Investimenti

Grazie alla gestione oculata dei fondi pubblici e allo sblocco del fondo di garanzia, il Comune ha a disposizione un avanzo di bilancio di 1 milione e 900 mila euro. Questa somma, sebbene già sufficiente per il completamento della riqualificazione dello stadio, sarà utilizzata in modo strategico per accedere ai contributi derivanti dai bandi regionali e nazionali. Un approccio che consentirà di ottimizzare l’impiego dell’avanzo, e al contempo garantire ulteriori risorse per altre necessità urgenti della comunità.

Obiettivi Futuri

Il piano di investimenti non si limita alla ristrutturazione dello stadio, ma punta anche alla creazione di nuove infrastrutture sportive che rispondano alle esigenze della cittadinanza. La costruzione della palestra all’interno dello stadio rappresenta, infatti, un ulteriore passo verso la valorizzazione dello sport come elemento centrale per il benessere sociale e culturale. L’amministrazione ha ribadito la volontà di proseguire nel suo impegno a ottimizzare le risorse per garantire un futuro sostenibile e inclusivo per la città, con un occhio di riguardo alle attività sportive.