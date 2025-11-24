Proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Arcangelo Ceretti

L’Amministrazione comunale di Abbiategrasso esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Arcangelo Ceretti, già Sindaco della città dal 1994 al 2002 e ha proclamato il lutto cittadino per il 25 novembre 2025.

Ex sindaco

Figura di grande rilievo nella storia della comunità, il dottor Ceretti, medico geriatra e già direttore dell’Istituto Golgi, ha guidato il Comune con impegno, competenza e dedizione, distinguendosi per il forte senso civico e per l’attenzione costante verso il territorio e i suoi abitanti.

Il sindaco Cesare Nai e l’intera Amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia e della cittadinanza per la perdita di una personalità che ha segnato in modo significativo la vita politica, sociale e istituzionale di Abbiategrasso.

Camera ardente all’Annunciata

In segno di rispetto e partecipazione al lutto della comunità, è stata emanata l’Ordinanza n. 159 del 24/11/2025, con la quale viene proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 25 novembre 2025, data in cui si terrà la funzione civile in memoria dell’ex Sindaco. La camera ardente verrà allestita presso l’ex convento dell’Annunciata a partire dalle 18 di oggi, lunedì 24 novembre, fino alle 22.