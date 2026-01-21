Il Comune di Arese ha pubblicato una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Caffè letterario situato al Centro civico Agorà dall’1 marzo 2026 al 31 dicembre 2030.
Procedura aperta per la gestione del Cafè letterario del centro civico Agorà
Si tratta di una procedura che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I concorrenti potranno presentare le loro offerte sulla piattaforma telematica SINTEL entro e non oltre il 20 febbraio 2026 alle ore 9.00.
Info: https://comune.arese.mi.it/novita/notizia/procedura-aperta-per-la-gestione-del-caffe-letterario-dellagora/