Procede lo studio per la realizzazione della nuova Rsa di via Ragazzi del ‘99

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Procede come da programma lo studio per la realizzazione della nuova Rsa di via Ragazzi del ’99 a Vanzaghello. Un percorso complesso che si propone di valutare attentamente la fattibilità dell’opera e di individuare la soluzione più adeguata tra quelle possibili.

Le prime due fasi

Dopo la presentazione alla cittadinanza dei risultati della prima fase dello studio, curata dall’Osservatorio Settoriale Rsa dell’Università Liuc, è stata completata anche la seconda fase del lavoro. La prima analisi ha evidenziato una significativa domanda di servizi socio-sanitari sul territorio, ancora non pienamente soddisfatta dalle strutture esistenti. La seconda fase ha riguardato la predisposizione di un Business plan dettagliato, indispensabile per valutare la sostenibilità economica dell’investimento e approfondire i possibili scenari di realizzazione dell’opera. Per la natura dei contenuti e al fine di preservare la necessaria riservatezza in vista delle successive procedure di gara e di affidamento, il documento non sarà oggetto di pubblicazione.

I prossimi passi

«Per la scelta del tipo di gara pubblica e per la scelta del contraente, si è in attesa della presentazione da parte del Ministero delle Infrastrutture al Consiglio dei Ministri, che si preannuncia imminente, di un nuovo decreto di adeguamento del Codice degli Appalti alla normativa euro unionale e in particolare alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio 2026 – spiega il sindaco Arconte Gatti – Il percorso richiede ancora attenzione, impegno, competenza e determinazione, ma l’obiettivo resta chiaro: realizzare un servizio essenziale per la comunità, affrontando ogni fase con serietà, competenza e responsabilità. Continueremo a informare i cittadini con trasparenza e puntualità sull’evoluzione del progetto e sui prossimi passaggi».