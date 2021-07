Prime selezioni per Miss Italia: c'è anche una cuggionese

Prime selezioni per Miss Italia: tra loro c'è anche la cuggionese Silvia Garavaglia, di 21 anni.

La prima selezione regionale di Miss Italia Lombardia

Si chiama Silvia Garavaglia, ha 21 anni ed è di Cuggiono. Lei a ricevere la fascia Miss 4° classificata alla prima selezione regionale di Miss Italia Lombardia per Bergamo e Provincia che si è svolta domenica 19 luglio 2021 a Zanica al Ristorante del Centro Ippico La Rosa Bianca. La bella cuggionese studia Lingue e ha la passione dei balli latino americani. Domenica 19 luglio si è esibita davanti al pubblico suonando il flauto traverso, passione che ha da 12 anni.

La selezione

A vincere la selezione a Zanica Francesca Popa di Milano. Sin dalle prime ore del pomeriggio al centro ippico si è svolto il casting regionale per le oltre 30 ragazze nuove iscritte, che si sono messe in gioco per essere ammesse al Tour Miss Italia 2021 e aggiungersi nello spettacolo serale per l’elezione della nuova reginetta di Bellezza. Alle 15, per le 27 concorrenti, sono iniziate le prove e il corso gratuito di portamento tenuto da Rial Events, agenzia che organizza in Lombardia il Tour di Miss Italia Lombardia. Una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della moda, ma anche tante emozioni e divertimento durante la cena al Ristorante La Rosa Bianca.

Alessandra Riva e Giuseppe Sanna si sono ritrovati già l’anno scorso con l’idea di realizzare un grosso evento che portasse i riflettori su questa ristrutturata struttura della provincia Bergamasca. Ettari di terreno immersi nella natura, tanto amore per gli animali, un magnifico nuovo progetto di ristorazione ma soprattutto novità degli ultimi mesi un centro di Riabilitazione equestre riconosciuto dal ministero per gli interventi assistiti con gli animali. Alessandra Riva si dice entusiasta di questa nuova tappa: è bello che il concorso possa portare alla luce strutture che sono punto di riferimento e “Scuola di Vita” come dice Giuseppe Sanna. In questo periodo in cui soprattutto i giovani hanno vissuto ancora più intensamente le problematiche della crescita per le restrizioni covid-19, è importante sapere che esistono ambienti che si basano su valori profondi e danno la certezza di un aiuto concreto in caso di necessità.

Le madrine

Alessandra Riva titolare di Rial Events, per l’occasione ha invitato a supportare il gruppo delle concorrenti 4 madrine vincitrici del passaggio alle Finali regionali nelle scorse settimane:

Arianna stella che pratica equitazione “Dressage” a livello agonistico nazionale ha aperto lo spettacolo in sella ad un meraviglioso destriero, emozionando il pubblico. Arianna, 21 anni di Vailate (CR), h 178 mora occhi neri. Studia Biotecnologie.

Valeria Trombetta di Segrate (MI). 18 anni, alta 175 è una ballerina di danza classica, moderna e contemporanea a livello agonistico che si è aggiudicata il passaggio alle finali regionali a Lanzo d’Intelvi la scorsa domenica.

Federica Nania, 23 anni nata e residente a Como. Alta 172, capelli castani occhi nocciola lavora come impiegata anche se ha studiato web designer. È ambiziosa e testarda e questo le ha permesso di raggiungere molti obiettivi. Il suo sogno sarebbe realizzare una linea di intimo. Si è aggiudicata il passaggio alle finali Regionali nel mese di giugno vincendo il titolo di Miss Bellezza Rocchetta.

Beatrice Farina, 20 anni di Gorlago Bergamo. Alta 170, si descrive come una ragazza poliedrica dai mille interessi, cucina, social politica e tanto altro. È passata alle finali regionali scelta dalla giuria social a dicembre in concomitanza della finalissima Miss Lombardia 2020.

In giuria a Brillare per la sua Bellezza la Finaliste Miss Italia 2019 Mariagrazia Donadoni, che vinse li passaggio alle finali Nazionali con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta Lombardia, dopo essere stata eletta Miss Bergamo 2019.

Le sei ragazze che hanno passato il turno

Dopo le prove le ragazze hanno avuto l’occasione di fare uno shooting fotografico nella tenuta immersa nel verde de La Rosa Bianca. A seguire alle 18 si sono impegnate al Trucco e parrucco curato da Be-Much azienda partner del concorso Miss Italia. Alle 20.30 lo spettacolo è iniziato con L’apparizione emozionante del destriero cavalcato da Arianna Stella, tra l’assoluto silenzio del pubblico per non innervosire l’animale che è molto sensibile a rumori e luci. Quando poi le 27 ragazze sono apparse per la sigla dello spettacolo sono iniziati incessanti gli applausi del pubblico che ha cenato durante lo spettacolo.

Sei le ragazze che hanno passato il turno:

Miss La Rosa Bianca è Francesca Popa, 19 anni di San Giuliano (Mi), alta 176. È stata agonista di pallavolo nel ruolo di centrale.

Miss Rocchetta Bellezza (seconda Classificata) è Francesca Mamè 18 anni di Senago Milano. Padre italiano Madre del Camerun, è italiane e madrelingua francese. Ama la recitazione e la moda, è una ballerina di Reggaeton e Balli latini.

Miss Be_much è Elisabetta Sangalli, 19 anni di Treviolo Bergamo è alta 169 e nella vita è una studentessa di Economia Aziendale. Le sue passioni sono la danza, la cucina. È legatissima alla sua famiglia.

Miss 4° classificata è Silvia Garavaglia, 21 anni di Cuggiono (MI) studia Lingue e ha la passione dei balli latino americani. Ieri si è esibita davanti al pubblico suonando il flauto traverso, passione che ha da 12 anni.

Miss 5° classificata è Lucrezia Colzani, 18 anni di Carate Brianza MB. Studia al liceo scientifico, è un’appassionata delle materie scientifiche ma anche di quelle umanistiche, ama leggere i grandi classici della letteratura e per questo motivo ha deciso di leggere un brano tratto dal Romando “il Ritratto di Dorian Gray”.

Miss 6° classificata è Giulia Sanga di Bergamo, 18 anni alta 170 ha praticato ginnastica artistica per molti anni a livello agonistico nazionale.