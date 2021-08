Prima squadra e juniores dell'Asd Corbetta calcio 1921 giocheranno le partite ufficiali ancora allo stadio comunale, nonostante il cambio di gestione.

Prima squadra e juniores giocheranno allo stadio

La nuova società, Asd Calcio Corbetta, vincitrice del bando per la gestione degli spazi di via Repubblica e via Verdi, ha siglato l’accordo per lasciar utilizzare lo stadio alla società storica. Seguirà il nulla osta del Comune.

L'affondo politico

Il sindaco Marco Ballarini parla di "pasticcio risolto", causato "dal presidente del Corbetta 1921, che prima disdice i campi e poi si lamenta di non saper dove far giocare le squadre! Un grande successo a beneficio dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, e grazie alla nuova società ASD Calcio Corbetta ci sarà più attenzione al Settore Giovanile e dopo tanti anni la città avrà di nuovo una squadra femminile". Di sicuro parole che infiammeranno la campagna elettorale...