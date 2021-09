La prima Messa del nuovo parroco di San Vittore Olona don Marco Longoni.

La prima Messa in paese

E' stato accolto calorosamente il nuovo parroco di San Vittore Olona don Marco Longoni. Per lui un momento in musica la sera di sabato, poi ieri, domenica 5 settembre 2021, la prima celebrazione da lui officiata davanti alla comunità di fedeli.

Giornate importanti quelle che sta vivendo don Marco Longoni: 49 anni, originario di Gerenzano, attualmente parroco didi Bardello, Bregano e Malgesso, in provincia di Varese, è stato infatti chiamato a guidare la comunità sanvittorese dopo che don Giuseppe Pediglieri (arrivato per sostituire don Davide Bertocchi trasferitosi in provincia di Napoli) aveva chiesto di essere spostato altrove.

In questi mesi la comunità dei fedeli sanvittoresi è stata guidata da don Luigi Verga, come amministratore parrocchiale

Ieri Longoni ha officiato la santa Messa delle 11 in chiesa parrocchiale (seguito dal pranzo in oratorio per volontari e collaboratori); la sera prima, per lui, in chiesa parrocchiale concerto di benvenuto "Paganini per due" con Davide Alogna al violino e Giulio Tampalini alla chitarra.

I commenti

"Sono emozionato nel vedere una chiesa con così tante persone, finora sono stato abituato a numeri ben minori - ha commentato il nuovo parroco (il cui ingresso ufficiale sarà annunciato nei prossimi giorni) durante la celebrazione - Ringrazio per l'accoglienza, invito alla preghiera per questo cammino insieme che ci aspetta, dove ognuno metterà la sua vocazione".

Presente alla cerimonia anche il sindaco Daniela Rossi.

Le foto: