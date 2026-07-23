«Prima delle vacanze donate sangue e plasma»

«Prima delle vacanze c’è una partita da vincere». È questo il messaggio della nuova campagna estiva promossa da Avis Lombardia, con il sostegno di Regione Lombardia, Areu e Centro Regionale Sangue Lombardia, per ricordare ai cittadini che il bisogno di sangue e plasma non si ferma durante i mesi estivi.

«Sangue e plasma non vanno in vacanza»

L’invito è semplice: prenotare la propria donazione prima di partire per le ferie, così da contribuire a mantenere stabili le scorte in uno dei periodi più delicati dell’anno per il sistema trasfusionale. La campagna, diffusa attraverso i canali social e digitali della rete Avis, richiama il linguaggio dello sport e del gioco di squadra: anche se l’Italia non è protagonista ai Mondiali di calcio 2026, c’è una squadra che continua a scendere in campo ogni giorno, quella dei donatori di sangue e plasma.

I numeri della Lombardia

Nel 2025 Avis Lombardia ha potuto contare su 262.853 soci donatori attivi e 8.681 soci non donatori, distribuiti in una rete composta da 633 sedi comunali e 12 sedi provinciali. Nello stesso anno sono state raccolte 370.751 unità di sangue intero e 89.210 unità di plasma, dato quest’ultimo in crescita dell’8,97% rispetto al 2024. Un risultato significativo, ma ancora non sufficiente a garantire la piena autosufficienza regionale, soprattutto per quanto riguarda il plasma, indispensabile per la produzione di farmaci salvavita.

L’appello delle istituzioni

L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso sottolinea:

«Il sangue e il plasma sono risorse indispensabili per garantire interventi chirurgici, terapie salvavita e risposte tempestive alle emergenze. Assicurarne la disponibilità significa permettere al nostro sistema sanitario di rispondere, ogni giorno, ai bisogni dei cittadini. Questo vale durante tutto l’anno e, in particolare, nei mesi estivi, quando le donazioni tendono a diminuire ma la necessità di sangue non va in vacanza. Per questo Regione Lombardia continua a sostenere con determinazione il lavoro di Avis, Areu e del Centro Regionale Sangue nella promozione della cultura della donazione. Ogni gesto di generosità si traduce in una possibilità concreta di cura e conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini, uno degli elementi che rendono forte ed efficace il sistema sanitario lombardo».

Sulla stessa linea anche il direttore sanitario di Areu Gabriele Mario Perotti:

«Il sistema trasfusionale si fonda su un equilibrio che deve essere garantito ogni giorno dell’anno. Nei mesi estivi, quando le donazioni tendono fisiologicamente a ridursi, programmare la propria donazione diventa ancora più importante. Donare prima della partenza per le vacanze è un gesto semplice ma fondamentale per assicurare la continuità delle attività assistenziali, dalle emergenze agli interventi chirurgici fino alle terapie trasfusionali. La collaborazione tra istituzioni, associazioni dei donatori e cittadini è l’elemento che rende possibile mantenere questo equilibrio e garantire cure tempestive a chi ne ha bisogno».

L’invito del presidente Avis Colavito

Il presidente di Avis Lombardia Pierangelo Colavito, già presidente di Avis Legnano dal 2016 al 2024 per due mandati consecutivi, afferma:

«L’estate rappresenta ogni anno un banco di prova importante per il sistema del dono. Per questo chiediamo ai nostri donatori, anche quest’estate, un piccolo gesto di programmazione: prenotare la donazione prima di partire. È un gesto semplice, ma permette al sistema sanitario di continuare a garantire sangue e plasma anche nei mesi più difficili. Chi dona prima delle vacanze aiuta migliaia di persone che non possono aspettare il rientro dell’estate. E chi non ha mai donato può trovare proprio in questo periodo il momento giusto per avvicinarsi ad Avis e scoprire che donare è molto più semplice di quanto immagini. Entrando così a far parte di un patrimonio di solidarietà che appartiene a tutti».

«Una risorsa terapeutica insostituibile»

A ribadire l’importanza della donazione di plasma è infine il responsabile del Centro Regionale Sangue Lombardia Daniele Prati:

«Il plasma rappresenta una risorsa terapeutica insostituibile, dalla quale si ricavano farmaci essenziali per migliaia di pazienti affetti da patologie immunologiche, neurologiche, ematologiche e rare. La crescita della raccolta registrata in Lombardia è un risultato importante, ma non ancora sufficiente a soddisfare il fabbisogno. Per questo è necessario continuare a promuovere la donazione di plasma, riducendo la dipendenza dall’approvvigionamento estero e garantendo ai pazienti la disponibilità tempestiva delle terapie di cui hanno bisogno».