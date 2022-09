Previsto maltempo, cambia il programma di Party in bici. La quattro giorni al Castello di Legnano è dedicata ai temi della mobilità sostenibile.

Previste previsioni meteo avverse: cambio di programma

Le previsioni metereologiche avverse per domani, sabato 24 settembre, costringono a rivedere il programma di “Party in bici”, la quattro giorni al Castello dedicata ai temi della mobilità sostenibile organizzata dal Comune di Legnano, dall’Unione Sportiva Legnanese, con varie associazioni del territorio, con gli interventi e il supporto del Ministero della Transizione ecologica attraverso il progetto Creiamo Pa e il progetto espositivo del Museo Fratelli Cozzi.

Annullato il Bike expo village, confermati gli stand delle associazioni

Nel dettaglio, sarà annullato il Bike Expo Village, in programma dalle 10 alle 18 nel cortile e sul piazzale del Castello; gli stand delle associazioni saranno, invece, regolarmente presenti, dalle 10 alle 18 di domenica 25 settembre. La biciclettata in collaborazione con l’associazione Turismosempione, programmata dalle 15 alle 17, sarà invece rinviata alla domenica, giornata in cui si terranno due tour, alle 11 e alle 16, che faranno entrambi tappa al Museo Fratelli Cozzi dove, alle ore 11 di sabato si inaugurerà la mostra “Ovunque è Legnano – da Legnano al mondo su due ruote”.

C'è il workshop in Sala Previati

Nel pomeriggio si terrà, invece, regolarmente il workshop sulla mobilità scolastica alle 17 in Sala Previati, seguito dalla premiazione degli studenti degli istituti Tirinnanzi e Bernocchi per “Bike to school”. Sarà annullato anche il dj set programmato al Castello a partire dalle 22.30.