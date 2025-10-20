Ieri mattina, 19 ottobre 2025, si è svolto il 2° presidio per la PACE in p.zza Maggiolini a Parabiago.

Presidio per la pace in piazza: presente anche Paolo Romano imbarcatosi sulla Flotilla

Al presidio è intervenuto Paolo Romano imbarcato con la “Global Sumund Flotilla” oltre che Consigliere Regionale del PD. Toccante e, in alcuni tratti commovente, il racconto di Romano in merito agli attacchi subiti dalla Flotilla in mare in acque internazionali in sfregio al diritto internazionale, agli arresti, e incarcerazioni subite dai componenti la Flotilla. Ha raccontato ai presenti le angherie subite, le umiliazioni (sen’acqua per tre giorni dovevano bere dal water), le paure e le torture psicologiche e non solo inflitte dai militari israeliani ancora in sfregio ai più elementari diritti dell’uomo. Romano ha spiegato il valore di queste mobilitazioni e la necessità di continuare perchè il cessate il fuoco in atto da parte israeliana è importante ma nulla ha da spartire con una PACE vera.

I prossimi appuntamenti in programma

Il coordinatore del “Comitato per la PACE di Parabiago”, architetto Sauro Verga, ha concluso la manifestazione ricordando ai presenti i prossimi due appuntamenti già programmati ossia il presidio di domenica prossima (nella stessa piazza) e la Fiaccolata per la PACE in programma per venerdì 7 novembre con il ritrovo in piazza della Vittoria (piazza del Comune) alle 20,30 per sfilare poi nelle vie cittadine e concludersi in piazza Maggiolini con l’intervento del coordinatore regionale lombardo delle comunità palestinesi Khader Tamini e con la presenza e gli interventi di altri attivisti per la pace.