Presidio in piazza a Nerviano per la Palestina.
Presidio in piazza per la Palestina
Anche Nerviano si mobilita per fermare il genocidio in corso in Palestina da parte di Israele. Per questo la mattina di domani, sabato 4 ottobre 2025, si svolgerà un presidio per il popolo palestinese in Piazza della Vittoria. L’iniziativa è promossa da Amnesty International Lombardia, Anpi Nerviano, Associazione culturale nervianese, Legambiente Nerviano, Movimento Alt, Pd Nerviano, Spazio Mondo Migranti e Spi-Cgil.