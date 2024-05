Presidio all'ospedale di Rho dei Comitati per la Salute

Presidio dei comitati per la Salute del Rhodense fuori dall'Ospedale di Rho in occasione della Conferenza dei Sindaci.

Ospedale e Asst

Il coordinamento dei comitati del Rhodense, costituito da Comitato Salute e Sanità Pubblica Cerchiate e Pero, Comitato per la salute e il benessere di Novate Milanese, Costituendo comitato salute e sanità pubblica cittadini di Cornaredo, Oxservatorio Salute e Sanità del Rhodense e Sportello salute Rho, organizza per mercoledì mattina un presidio di protesta davanti all'ospedale di Rho in Corso Europa in occasione della Conferenza dei Sindaci del Rhodense.

Presidio comitati

Le richieste dei Comitati sono note. Il presidio vuole mettere in luce e denunciare "la inadeguata situazione in cui versa la medicina territoriale, la carenza di medici di medicina generale e di pediatri, le lunghe liste di attesa per visite ed esami che costringono il ricorso al privato obbligando molti a rinunciare alla cura". L'obiettivo è sollecitare "l’ attivazione delle Case di Comunità dotate dei servizi e delle risorse necessarie: oggi mancanti di personale e di strumentazione idonea a rispondere alle attese del progetto di medicina di prossimità; l’urgente rivendicazione del piano di costruzione delle due Case di Comunità di Pero e Buccinasco, che erano state escluse dal finanziamento PNRR e non ancora finanziate dalla Regione, come era stato promesso".

"Sindaci più incisivi"

La manifestazione si terrà in occasione della Conferenza dei Sindaci del Rhodense. Il presidio chiede ai primi rappresentanti delle comunità del territorio "che la loro azione diventi incisiva e determinata".

"Senza l’assunzione di responsabilità dei sindaci e del loro impegno a difesa della salute dei cittadini, le difficoltà, in particolare delle fasce più deboli, difficilmente potranno essere superate: oggi chi può pagare si cura, ma chi non può è costretto a rinunciare a farlo. Chiediamo dunque a tutti i sindaci di sostenere, nel confronto con ASST e ATS , la nostra richiesta di avere una sanità territoriale pubblica che risponda ai bisogni di tutti i cittadini".

