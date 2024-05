Un dirigente scolastico di ruolo per Pregnana

Una petizione a Pregnana per chiedere la nomina di un dirigente scolastico di ruolo per l’Istituto Comprensivo Rizzoli.

E’ quella avviata dal gruppo Genitori Bes (Bisogni educativi speciali), sostenuta dal Comitato Genitori, e che vedrà la presenza di un banchetto domenica 5 in piazza della Chiesa delle 10 alle 12 e 30.

«E’ ormai da tanto tempo, tranne che per una periodo di 3 anni, che i tre plessi scolastici, infanzia, primaria di primo e secondo grado, del nostro comune sono senza una guida permanente che possa portare stabilità nell’organizzazione scolastica e nella programmazione didattica. Abbiamo diritto ad un referente in grado di rispondere in tempi consoni alle esigenze degli alunni, del corpo docente e dei collaboratori scolastici (ATA) in modo da poter valorizzare la qualità di chi lavora e garantire un’istruzione di valore ai nostri figli. Pertanto le sottoscritte persone fisiche chiedono che con le nuove nomine venga attribuito un dirigente scolastico di ruolo per l’istituto comprensivo statale Rizzoli di Pregnana MIlanese» recita il testo della petizione.