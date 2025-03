Il collettivo gruppo “Donne in cammino per la pace” di Legnano e Amnesty International - gruppo locale di Arese-Legnano-Saronno invitano le associazioni del territorio e le cittadine e i cittadini a partecipare mercoledì 26 marzo alle ore 18 al Presidio in Piazza San Magno a Legnano - per rinnovare la richiesta di “Stop al genocidio del popolo palestinese”.

Presidio a Legnano per lo Stop al genocidio Palestinese

Seguirà alle 21, presso il Cinema Ratti, la proiezione del docufilm “No other Land”, premio Oscar 2025 per miglior documentario.

La serata è stata organizzata dal Cineforum Pensotti Bruni in collaborazione con il gruppo locale di Amnesty International Italia, dando il via alla rassegna “OBIETTIVO - sulla complessità del presente”, seconda parte.

Chi sarà presente al presidio

Al Presidio e alla proiezione sarà presente la Presidente di Amnesty Italia Alba Bonetti, una rappresentanza del gruppo locale di Amnesty e del gruppo “Donne in cammino per la pace” di Legnano.