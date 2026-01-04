Presepi di carta in mostra al centro culturale San Marco

«C’era una volta la carta. Umile, leggera, fragile, eppure capace di custodire sogni e colori per secoli. Su di lei mani pazienti hanno dipinto volti, paesaggi, stelle; mani che hanno ritagliato sagome sottili, figure che sembrano danzare nell’aria. Tra le pieghe di questa mostra quelle storie tornano a vivere».

Tra i presepi esposti anche uno che ritrae la chiesetta di Biringhello

Con queste premesse al centro culturale San Marco di via Lainate è stata organizzata, e potrà essere visitata fino all’11 gennaio, la mostra dei presepi di carta. «Presepi a due dimensioni, nati dall’arte e dall’ingegno, si aprono come pagine di un libro antico. Alcuni sono silhouette eleganti, altri si intrecciano con elementi tridimensionali, creando scenari che sembrano usciti da una fiaba – spiegano gli organizzatori della mostra – E poi c’è la chiesetta di Biringhello che accoglie accanto a sé le sagome di un presepe ottocentesco: un incontro tra passato e presente, tra tradizione e creatività».

Presepi realizzati da Valerio Borghetti, la mostra a ingresso libero

Presepi realizzati da Valerio Borghetti che tutti conoscono nel quartiere di San Giovanni anche per le sue numerose attività di volontariato all’interno dell’oratorio. La mostra è aperta ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 L’ingresso è libero, perché la bellezza del Natale, come afferma la presidente del centro culturale San Marco Paola Carnovali Biffi è che «appartiene a tutti».